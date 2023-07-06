Никола Пельтц поделилась фото в черном бикини

Звезда экрана и невестка Виктории Бекхэм провела праздничные выходные в бассейне.

Related video

28-летняя американская актриса Никола Пельтц в черном бикини отпраздновала День независимости США 2023 года. Снимком жена Бруклина Бекхэма делится в Instagram с почти 3 млн подписчиков.

Во время длинных выходных звезда экрана показала, как купается в бассейне с надувным кругом, демонстрируя фигуру в черном бикини.

Она отказалась от макияжа, излучая естественную красоту под парой стильных солнцезащитных очков. Волосы звездной брюнетки были мокрыми после плавания, и она держала в руках закуску, позируя для фото в Instagram.

"Счастливого 4 июля", — написала Никола Пельтц.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Никола Пельтц Фото: nicolaannepeltz/Instagram

Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов женился на американской актрисе в апреле 2022 года. Роскошная церемония прошла в поместье родителей Николы в Палм-Бич. После этого Бруклин окончательно перебрался в США и редко навещает своих звездных родственников в Великобритании.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм Фото: Getty Images

Напомним, Никола Пельтц отправилась на свидание в полностью прозрачном комбинезоне.

Также Фокус писал о примирении Виктории Бекхэм и ее невестки.