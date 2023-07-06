Нікола Пельтц поділилася фото в чорному бікіні

Зірка екрану та невістка Вікторії Бекхем провела святкові вихідні в басейні.

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28-річна американська акторка Нікола Пельтц у чорному бікіні відсвяткувала День незалежності США 2023 року. Знімком дружина Брукліна Бекхема ділиться в Instagram з майже 3 млн підписників.

Під час довгих вихідних зірка екрану показала, як купається в басейні з надувним кругом, демонструючи фігуру в чорному бікіні.

Вона відмовилася від макіяжу, випромінюючи природну красу під парою стильних сонцезахисних окулярів. Волосся зіркової брюнетки було мокрим після плавання, і вона тримала в руках закуску, позуючи для фото в Instagram.

"Щасливого 4 липня", — написала Нікола Пельтц.

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Нікола Пельтц Фото: nicolaannepeltz/Instagram

Син Вікторії та Девіда Бекхемів одружився з американською акторкою у квітні 2022 року. Розкішна церемонія пройшла в маєтку батьків Ніколи у Палм-Біч. Після цього Бруклін остаточно перебрався у США і рідко навідує своїх зіркових родичів у Великобританії.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем Фото: Getty Images

Нагадаємо, Нікола Пельтц відправилася на побачення в повністю прозорому комбінезоні.

Також Фокус писав про примирення Вікторії Бекхем та її невістки.