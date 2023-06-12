Никола Пельтц сходила на свидание в полностью прозрачном комбинезоне (фото)

Наряд знаменитости мало что оставлял воображению.

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28-летняя американская актриса Никола Пельтц сходила на свидание в Лос-Анджелесе со своим мужем, 24-летним Бруклином Бекхэмом. Для похода в ресторан Avra девушка выбрала весьма откровенный наряд. Об этом пишет Daily Mail.

Невестка Виктории Бекхэм продемонстрировала стройную фигуру в полностью прозрачном комбинезоне, под который надела только черное нижнее белье. Пара высоких виниловых сапог дополнили сексуальный ансамбль Пельтц. Свои каштановые волосы Никола уложила объемными волнами, а ее губы были покрыты нежно-розовым блеском.

Ее супруг Бруклин выглядел стильно в темно-синем блейзере, который он носил поверх простой белой футболки, а рубашку заправлял за пояс узких черных брюк. Он надел ожерелье из ракушек и черные кожаные классические туфли, чтобы завершить свой аутфит.

Пара держалась за руки по прибытии в роскошный ресторан, где подают морепродукты.

Напомним, 49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм появилась на публике со своей невесткой Николой Пельтц на фоне слухов об их ссорах.

Также Фокус писал, что Никола Пельтц поделилась фото с вечеринки по случаю запуска напитка Бруклина Бекхэма.