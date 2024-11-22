Личный спортзал: актриса устроила тренировку в проходе самолета во время полета (видео)

Барбара де Региль выполняла упражнения в пижаме и с маской на глазах, пока ее муж спокойно сидел и смотрел в телефон.

37-летняя актриса Барбара де Региль, известная по ролям в мексиканских теленовеллах "Лалола" и "Росарио Тихерас", стала центром внимания после того, как устроила тренировку прямо в салоне самолета во время полета. Соответствующим роликом поделился новостной аккаунт larazon_mx в Instagram.

Женщина, путешествовавшая вместе с мужем Фернандо Шенвальдом, решила снять напряжение после почти 35 часов перелетов. Однако вместо легкой разминки она выбрала интенсивную тренировку, включавшую бег на месте и прыжки на корточках, чем вызвала недоумение у пассажиров и пользователей соцсетей.

"Я чувствую себя сумасшедшей после почти 35 часов в самолетах. Эти упражнения помогают мне избежать тромбоза и не засиживаться", — объяснила актриса свое поведение 9,1 миллиона подписчикам в Instagram.

На видео, опубликованном в Instagram Stories, актриса выполняла упражнения в пижаме и с маской на глазах, пока ее муж спокойно сидел и смотрел новости в телефоне.

Однако реакция пользователей соцсетей оказалась смешанной. Некоторые осудили поведение звезды, а другие поддержали ее.

"Эта нелепая выходка заслуживает премии "Идиот года"", "В самолетах нет душа, интересно, как чувствовали себя соседи после такой тренировки?", "35 часов в воздухе — это тяжело. Я бы тоже начал двигаться", "Движение во время полета важно, чтобы избежать проблем со здоровьем, таких как тромбоз или судороги", — писали они.

Актриса выполняла упражнения в пижаме и с маской на глазах Фото: tmz

Барбара отреагировала на критику с иронией, отметив, что движение — это необходимость: "Я думаю, шум храпа куда более раздражающий, чем кто-то, кто просто двигается".

Медицинские специалисты подтверждают, что регулярное движение во время полета помогает предотвратить тромбоз глубоких вен, особенно на длительных рейсах. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), пассажирам рекомендуется вставать и разминаться, чтобы снизить риски для здоровья.

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