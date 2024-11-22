Особистий спортзал: акторка влаштувала тренування в проході літака під час польоту (відео)

Барбара де Регіль виконувала вправи в піжамі та з маскою на очах, поки її чоловік спокійно сидів і дивився в телефон.

37-річна акторка Барбара де Регіль, відома за ролями в мексиканських теленовелах "Лалола" і "Росаріо Тіхерас", стала центром уваги після того, як влаштувала тренування просто в салоні літака під час польоту. Відповідним роликом поділився новинний акаунт larazon_mx в Instagram.

Жінка, яка подорожувала разом із чоловіком Фернандо Шенвальдом, вирішила зняти напругу після майже 35 годин перельотів. Однак замість легкої розминки вона обрала інтенсивне тренування, що включало біг на місці та стрибки навпочіпки, чим викликала здивування у пасажирів і користувачів соцмереж.

"Я почуваюся божевільною після майже 35 годин у літаках. Ці вправи допомагають мені уникнути тромбозу і не засиджуватися", — пояснила акторка свою поведінку 9,1 мільйона підписникам в Instagram.

На відео, опублікованому в Instagram Stories, акторка виконувала вправи в піжамі й з маскою на очах, поки її чоловік спокійно сидів і дивився новини в телефоні.

Однак реакція користувачів соцмереж виявилася змішаною. Дехто засудив поведінку зірки, а інші підтримали її.

"Ця безглузда витівка заслуговує на премію "Ідіот року", "У літаках немає душу, цікаво, як почувалися сусіди після такого тренування?", "35 годин у повітрі — це важко. Я б теж почав рухатися", "Рух під час польоту важливий, щоб уникнути проблем зі здоров'ям, як-от тромбоз або судоми", — писали вони.

Акторка виконувала вправи в піжамі та з маскою на очах Фото: tmz

Барбара відреагувала на критику з іронією, зазначивши, що рух — це необхідність: "Я думаю, шум хропіння набагато дратівливіший, ніж хтось, хто просто рухається".

Медичні фахівці підтверджують, що регулярний рух під час польоту допомагає запобігти тромбозу глибоких вен, особливо на тривалих рейсах. За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC), пасажирам рекомендується вставати й розминатися, щоб знизити ризики для здоров'я.

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