Бруклин Бекхэм трогательно поздравил Николу Пельтц с годовщиной (фото)

Пара поженилась в апреле 2022 года. На данный момент общих детей у них нет.

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Бруклин Бекхэм поздравил с годовщиной свою жену Николу Пельтц. Кадром с возлюбленной сын Дэвида и Виктории Бекхэм поделился в Instagram.

Звездная пара празднует 5 лет совместной жизни.

"С годовщиной, детка. Я самый счастливый парень в мире, когда ты рядом со мной каждый день и когда просыпаюсь с твоим замечательным лицом каждый день. Я люблю тебя всем сердцем", — написал Бруклин.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Никола показала то же самое фото в своей соцсети.

"С годовщиной, детка. Не могу поверить, что прошло 5 лет. Спасибо, что ты самый лучший муж в мире. Я люблю тебя всем сердцем", — написала наследница американского миллиардера Нельсона Пельтца.

Актриса также поделилась кадром букета белых роз с подписью: "Я очень тебя люблю".

На снимке также можно увидеть трогательную записку от Бруклина: "Дорогая Никола. С юбилеем, девочка, мы самые сильные из всех, что когда-либо были, и я так сильно люблю тебя, и ты мой лучший друг, и я не могу поверить, что ты моя жена. Я самый счастливый человек, который когда-либо существовал, и я так рад называть тебя своей женой. Я люблю тебя, и мне нравится все в тебе. Я люблю тебя, детка. Люблю, Бруклин".

Букет Николы Пельтц

Напомним, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц посетили Парижскую неделю моды.

Также Фокус писал о госпитализации Бруклина Бекхэма.