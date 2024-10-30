Бруклін Бекхем зворушливо привітав Ніколу Пельтц з річницею (фото)

Пара одружилася у квітні 2022 року. Наразі спільних дітей у них немає.

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Бруклін Бекхем привітав з річницею свою дружину Ніколу Пельтц. Кадром з коханою син Девіда та Вікторії Бекхем поділився в Instagram.

Зіркова пара святкує 5 років спільного життя.

"З річницею, крихітко. Я найщасливіший хлопець у світі, коли ти поруч зі мною щодня і коли прокидаюся з твоїм чудовим обличчям щодня. Я люблю тебе всім серцем", — написав Бруклін.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц

Нікола показала те ж саме фото у своїй соцмережі.

"З річницею, крихітко. Не можу повірити, що пройшло 5 років. Дякую, що ти найкращий чоловік у світі. Я люблю тебе всім серцем", — написала спадкоємиця американського мільярдера Нельсона Пельтца.

Акторка також поділилася кадром букету білих троянд із підписом: "Я дуже тебе люблю".

На знімку також можна побачити зворушливу записку від Брукліна: "Дорога Нікола. З ювілеєм, дівчинко, ми найсильніші з усіх, що будь-коли були, і я так сильно люблю тебе, і ти мій найкращий друг, і я не можу повірити, що ти моя дружина. Я найщасливіша людина, яка будь-коли існувала, і я так радий називати тебе своєю дружиною. Я люблю тебе, і мені подобається все в тобі. Я люблю тебе, крихітко. Люблю, Бруклін".

Букет Ніколи Пельтц

Нагадаємо, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц відвідали Паризький тиждень моди.

Також Фокус писав про госпіталізацію Брукліна Бекхема.