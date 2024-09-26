Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем у стильних образах відвідали Тиждень моди в Парижі (фото)

Зіркова пара стала гостями показу Courrèges. Вони обрали контрастні вбрання.

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29-річна американська акторка Нікола Пельтц та 25-річний Бруклін Бекхем відвідали Паризький тиждень моди. Фото зірка екрану показала у своєму Instagram.

Шеф-початківець і його кохана стали гостями показу Courrèges весна/літо 2025.

Це перша публічна прогулянка зіркової пари після смерті бабусі Ніколи в травні 2024 року та її собаки Нали в липні, що змусило її подати до суду на грумера, який працював над її чихуахуа незадовго до смерті.

Закохані продемонстрували стильні контрастні вбрання.

Бруклін приміряв шкіряну куртку та штани, а також білу футболку. Син Вікторії Бекхем також носив відповідні чоботи.

Нікола тим часом одягла білий топ без рукавів із прозорою тканиною, заправленою в штани з легким кльошем. Туфлі на платформі та невелика сумочка, а також мінімальний макіяж доповнювали її паризький образ.

"Дуже дякуємо, що прийняли нас на вашому чудовому шоу", — написала акторка.

На одному з фото також зʼявилася французька модель та колишня дружина Венсана Касселя Тіна Кунакі.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем

До Брукліна зазвичай приєднуються його брати і сестра, а також батько Девід Бекхем у першому ряду, особливо на показах його мами Вікторії Бекхем, але цього разу його супроводжував брат Ніколи Вілл Пельтц.

9 квітня 2022 року Бруклін і Нікола одружилися в Палм-Біч, штат Флорида. Вони говорили про бажання стати батьками, проте поки зосереджуються на карʼєрі.

"Я завжди хотів бути молодим татом і завжди хочу мати можливість брати своїх дітей, куди б я не пішов", — зізнавався Бруклін у червневому інтерв’ю People.

Нагадаємо, Бріжит Макрон та королева Норвегії відвідали Паризький тиждень моди.

Також Фокус писав про появу Гвінет Пелтроу на Паризькому тижні моди.