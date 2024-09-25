Королева Норвегії Соня та Бріжит Макрон відвідали Паризький тиждень моди (фото)
Перша леді та монарша персона зʼявилися в першому ряду показу Dior. Вони гармоніювали в темних образах.
Королева Норвегії Соня та перша леді Франції Бріжит Макрон відвідали Паризький тиждень моди. Про це пише Hello Magazine.
Дует став гостями показу Dior весна/літо 2025.
87-річна королева Норвегії Соня приєдналася до першої леді Франці,ї 71-річної Бріжит Макрон, у першому ряду показу, і вони позували для фото з генеральним директором дому моди Дельфін Арно.
Обидві жінки були одягнені в повністю чорне вбрання, а королева Соня додала яскравості, одягнувши рум’яно-рожеву шаль поверх своєї плісированої сукні.
Дружина Еммануеля Макрона також додала до образу чорну лаконічну сумочку Dior.
Аня Тейлор Джой, Наталі Портман, Елізабет Дебікі та Розамунд Пайк були серед зірок, присутніх на показі у столиці Франції.
Це не перший випадок, коли норвезька королева зʼявилася в першому ряду на показі мод. У січні на Тижні моди в Парижі Соню супроводжувала її онучка Лія Айседора Бен.
Нагадаємо, Белла Хадід уперше за два роки вийшла на подіум.
Також Фокус писав про появу Гвінет Пелтроу на Паризькому тижні моди.