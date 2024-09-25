Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Королева Норвегії Соня та Бріжит Макрон відвідали Паризький тиждень моди (фото)

Королева Норвегії Соня, Бріжит Макрон, паризький тиждень моди, тиждень моди в парижі, показ діор, перша леді
Фото: Getty Images | Королева Норвегії Соня та Бріжит Макрон

Перша леді та монарша персона зʼявилися в першому ряду показу Dior. Вони гармоніювали в темних образах.

Related video

Королева Норвегії Соня та перша леді Франції Бріжит Макрон відвідали Паризький тиждень моди. Про це пише Hello Magazine.

Дует став гостями показу Dior весна/літо 2025.

87-річна королева Норвегії Соня приєдналася до першої леді Франці,ї 71-річної Бріжит Макрон, у першому ряду показу, і вони позували для фото з генеральним директором дому моди Дельфін Арно.

Обидві жінки були одягнені в повністю чорне вбрання, а королева Соня додала яскравості, одягнувши рум’яно-рожеву шаль поверх своєї плісированої сукні.

Королева Норвегії Соня та перша леді Франції Бріжит Макрон Fullscreen
Королева Норвегії Соня та перша леді Франції Бріжит Макрон
Фото: Getty Images

Дружина Еммануеля Макрона також додала до образу чорну лаконічну сумочку Dior.

Аня Тейлор Джой, Наталі Портман, Елізабет Дебікі та Розамунд Пайк були серед зірок, присутніх на показі у столиці Франції.

Королева Норвегії Соня та перша леді Франції Бріжит Макрон Fullscreen
Королева Норвегії Соня та Бріжит Макрон
Фото: Getty Images

Це не перший випадок, коли норвезька королева зʼявилася в першому ряду на показі мод. У січні на Тижні моди в Парижі Соню супроводжувала її онучка Лія Айседора Бен.

Нагадаємо, Белла Хадід уперше за два роки вийшла на подіум.

Також Фокус писав про появу Гвінет Пелтроу на Паризькому тижні моди.