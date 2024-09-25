Королева Норвегії Соня та Бріжит Макрон відвідали Паризький тиждень моди (фото)

Перша леді та монарша персона зʼявилися в першому ряду показу Dior. Вони гармоніювали в темних образах.

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Королева Норвегії Соня та перша леді Франції Бріжит Макрон відвідали Паризький тиждень моди. Про це пише Hello Magazine.

Дует став гостями показу Dior весна/літо 2025.

87-річна королева Норвегії Соня приєдналася до першої леді Франці,ї 71-річної Бріжит Макрон, у першому ряду показу, і вони позували для фото з генеральним директором дому моди Дельфін Арно.

Обидві жінки були одягнені в повністю чорне вбрання, а королева Соня додала яскравості, одягнувши рум’яно-рожеву шаль поверх своєї плісированої сукні.

Королева Норвегії Соня та перша леді Франції Бріжит Макрон Фото: Getty Images

Дружина Еммануеля Макрона також додала до образу чорну лаконічну сумочку Dior.

Аня Тейлор Джой, Наталі Портман, Елізабет Дебікі та Розамунд Пайк були серед зірок, присутніх на показі у столиці Франції.

Королева Норвегії Соня та Бріжит Макрон Фото: Getty Images

Це не перший випадок, коли норвезька королева зʼявилася в першому ряду на показі мод. У січні на Тижні моди в Парижі Соню супроводжувала її онучка Лія Айседора Бен.

Нагадаємо, Белла Хадід уперше за два роки вийшла на подіум.

Також Фокус писав про появу Гвінет Пелтроу на Паризькому тижні моди.