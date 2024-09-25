Белла Хадід уперше за два роки вийшла на подіум під час Паризького тижня моди (фото)

Останні два роки зірка глянцю лікувалася від хвороби Лайма. Вона повернулася на подіум, ставши моделлю показу Saint Laurent.

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27-річна американська супермодель Белла Хадід вийшла на подіум під час Паризького тижня моди. Про це пише Daily Mail.

Зірка палестинського походження вийшла на подіум під час показу Saint Laurent весна-літо 2025 на Тижні моди в столиці Франції.

Белла зʼявилася в чорному костюмі-двійці з двобортним блейзером і великими лацканами. Менша сестра Джіджі Хадід поєднала свої штани вільного крою з класичними чорними шкіряними туфлями на шпильках.

Зокрема, Хадід одягла під костюм білу сорочку та чорну краватку. З аксесуарів Белла продемонструвала пару квадратних окулярів із тонованими лінзами.

Белла Хадід Фото: Getty Images

Це перша поява Белли Хадід на Тижні моди за останні два роки, оскільки вона лікувалася від хвороби Лайма, покинувши на певний час карʼєру.

Белла Хадід Фото: Getty Images

"Бути такою сумною і хворою з найбільшою кількістю благословень/привілеїв/можливостей/любові навколо мене, можливо, було найзаплутанішою річчю", — говорила Белла.

На показі Saint Laurent також зʼявилися Ленні Кравіц з донькою Зої.

Нагадаємо, Белла Хадід прибула до Парижа в стильному осінньому тренчі.

Також Фокус писав про нові романтичні кадри Белли Хадід з бойфрендом.