Белла Хадид впервые за два года вышла на подиум во время Парижской недели моды (фото)
Последние два года звезда глянца лечилась от болезни Лайма. Она вернулась на подиум, став моделью показа Saint Laurent.
27-летняя американская супермодель Белла Хадид вышла на подиум во время Парижской недели моды. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда палестинского происхождения вышла на подиум во время показа Saint Laurent весна-лето 2025 на Неделе моды в столице Франции.
Белла появилась в черном костюме-двойке с двубортным блейзером и большими лацканами. Меньшая сестра Джиджи Хадид сочетала свои брюки свободного кроя с классическими черными кожаными туфлями на шпильках.
В частности, Хадид надела под костюм белую рубашку и черный галстук. Из аксессуаров Белла продемонстрировала пару квадратных очков с тонированными линзами.
Это первое появление Беллы Хадид на Неделе моды за последние два года, поскольку она лечилась от болезни Лайма, покинув на время карьеру.
"Быть такой грустной и больной с наибольшим количеством благословений/привилегий/возможностей/любви вокруг меня, возможно, было самой запутанной вещью", — говорила Белла.
На показе Saint Laurent также появились Ленни Кравиц с дочерью Зои.
Напомним, Белла Хадид прибыла в Париж в стильном осеннем тренче.
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