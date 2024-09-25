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Стиль жизни

Белла Хадид впервые за два года вышла на подиум во время Парижской недели моды (фото)

Белла Хадид, Белла Хадид стиль, парижская неделя моды, неделя моды в париже, Белла Хадид болезнь лайма, Белла Хадид болезнь лайма
Фото: Getty Images | Белла Хадид

Последние два года звезда глянца лечилась от болезни Лайма. Она вернулась на подиум, став моделью показа Saint Laurent.

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27-летняя американская супермодель Белла Хадид вышла на подиум во время Парижской недели моды. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда палестинского происхождения вышла на подиум во время показа Saint Laurent весна-лето 2025 на Неделе моды в столице Франции.

Белла появилась в черном костюме-двойке с двубортным блейзером и большими лацканами. Меньшая сестра Джиджи Хадид сочетала свои брюки свободного кроя с классическими черными кожаными туфлями на шпильках.

В частности, Хадид надела под костюм белую рубашку и черный галстук. Из аксессуаров Белла продемонстрировала пару квадратных очков с тонированными линзами.

Белла Хадид Fullscreen
Белла Хадид
Фото: Getty Images

Это первое появление Беллы Хадид на Неделе моды за последние два года, поскольку она лечилась от болезни Лайма, покинув на время карьеру.

Белла Хадид Fullscreen
Белла Хадид
Фото: Getty Images

"Быть такой грустной и больной с наибольшим количеством благословений/привилегий/возможностей/любви вокруг меня, возможно, было самой запутанной вещью", — говорила Белла.

На показе Saint Laurent также появились Ленни Кравиц с дочерью Зои.

Напомним, Белла Хадид прибыла в Париж в стильном осеннем тренче.

Также Фокус писал о новых романтических кадрах Беллы Хадид с бойфрендом.