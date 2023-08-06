Белла Хадид рассказала о прогрессе в своем лечении болезни Лайма (фото)

Звезда подиумов рассказала о своих длительных проблемах со здоровьем.

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26-летняя американская модель Белла Хадид поделилась с поклонниками новой информацией о состоянии своего здоровья. В своем Instagram-аккаунте она рассказала о "болезненной" борьбе с болезнью Лайма, а затем поблагодарила тех, кто поддерживал ее на протяжении многих лет.

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"Маленькая я, которая страдала, так гордилась бы взрослой мной за то, что я не отказалась от себя", — начала она свой длинный пост, состоящий из галереи фотографий, на которых она лежит под капельницей в разные дни.

В своем посте она сначала поблагодарила свою маму Иоланду Хадид "за то, что она хранила все мои медицинские записи, поддерживала меня, никогда не покидала меня, защищала, поддерживала, но, прежде всего, верила мне во всем этом".

Белла Хадид Фото: Instagram @bellahadid

Сама Иоланда также неоднократно рассказывала о своей борьбе с болезнью Лайма. Диагноз матери троих детей поставили во время съемок фильма "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз" в 2012 году.

Белла продолжила объяснять в своем посте, что с тех пор, как она заразилась Лаймом, со временем ей стало только хуже, и симптомы нанесли ущерб "таким образом", который она не может "на самом деле объяснить".

"Быть такой грустной и больной с наибольшим количеством благословений/привилегий/возможностей/любви вокруг меня, возможно, было самой запутанной вещью", – написала она, прежде чем подтвердить, что с ней все в порядке и поклонникам не о чем беспокоиться.

Белла Хадид Фото: Instagram @bellahadid

Несмотря на изматывающую болезнь и болезненные процедуры, модель отметила, что "ничего не изменит для мира" и "пройдет через все это еще раз", потому что это в конечном итоге сделало ее той, кем она является по сей день.

Звезда подиумов палестинского происхождения сказала, что "почти 15 лет невидимых страданий" того стоили, потому что у нее был шанс распространять любовь "из полной чаши" и по-настоящему быть самой собой "впервые в жизни".

"Я пыталась выбрать самые позитивные фотографии, какие только могла, потому что, каким бы болезненным ни был этот опыт, результатом стал самый поучительный опыт в моей жизни, наполненный новыми друзьями, новыми видениями и новым мозгом, — добавила она. — Я вернусь, когда буду готова, я так скучаю по всем вам, я так вас всех люблю".

Белла Хадид Фото: Instagram @bellahadid

В публикации было несколько фотографий, на которых модель устало улыбалась в камеру во время капельниц. Она даже поделилась документами, доказывающими наличие болезни в ее крови.

На своем последнем фото модель улыбалась, сидя на кресле для переливания крови в серых спортивных штанах и простом белом топе. Примечательно, что на большинстве ее снимков у нее были повязки, закрывающие места инъекций.

Белла Хадид Фото: Instagram @bellahadid

Хадид также опубликовала второй пост в соцсети, рассказав о своем домашнем питомце, который был с ней во все трудные моменты.

"И благослови, Господи, моего ангела, Глиззи П. Бинс, она же Петунья, она же Бобы, за то, что никогда не покидала меня ни на одну секунду", — подписала она снимки с любимицей.

Ранее Фокус писал, что Белла Хадид уже 10 месяцев не употребляет алкоголь.