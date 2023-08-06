Белла Хадід розповіла про прогрес у своєму лікуванні хвороби Лайма (фото)

Зірка подіумів розповіла про свої тривалі проблеми зі здоров'ям.

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26-річна американська модель Белла Хадід поділилася з шанувальниками новою інформацією про стан свого здоров'я. У своєму Instagram-акаунті вона розповіла про "болісну" боротьбу з хворобою Лайма, а потім подякувала тим, хто підтримував її протягом багатьох років.

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"Маленька я, яка страждала, так пишалася б дорослою мною за те, що я не відмовилася від себе", — почала вона свій довгий пост, що складається з галереї фотографій, на яких вона лежить під крапельницею в різні дні.

У своєму пості вона спочатку подякувала своїй мамі Іоланді Хадід "за те, що вона зберігала всі мої медичні записи, підтримувала мене, ніколи не полишала мене, захищала, підтримувала, але, перш за все, вірила мені в усьому цьому".

Белла Хадід Фото: Instagram @bellahadid

Сама Йоланда також неодноразово розповідала про свою боротьбу з хворобою Лайма. Діагноз матері трьох дітей поставили під час зйомок фільму "Справжні домогосподарки Беверлі-Гіллз" у 2012 році.

Белла продовжила пояснювати у своєму пості, що відтоді, як вона заразилася Лаймом, з часом їй стало тільки гірше, і симптоми завдали шкоди "таким чином", який вона не може "насправді пояснити".

"Бути такою сумною і хворою з найбільшою кількістю благословень/привілеїв/можливостей/любові навколо мене, можливо, було найзаплутанішою річчю", — написала вона, перш ніж підтвердити, що з нею все гаразд і шанувальникам нема про що турбуватися.

Белла Хадід Фото: Instagram @bellahadid

Незважаючи на виснажливу хворобу і болісні процедури, модель зазначила, що "нічого не змінить для світу" і "пройде через все це ще раз", тому що це в кінцевому підсумку зробило її тією, ким вона є донині.

Зірка подіумів палестинського походження сказала, що "майже 15 років невидимих страждань" були того варті, бо в неї був шанс поширювати кохання "з повної чаші" і по-справжньому бути самою собою "вперше в житті".

"Я намагалася вибрати найпозитивніші фотографії, які тільки могла, тому що, яким би болючим не був цей досвід, результатом став найбільш повчальний досвід у моєму житті, наповнений новими друзями, новими баченнями і новим мозком, — додала вона. — Я повернуся, коли буду готова, я так сумую за всіма вами, я так вас усіх люблю".

Белла Хадід Фото: Instagram @bellahadid

У публікації було кілька фотографій, на яких модель втомлено посміхалася в камеру під час крапельниць. Вона навіть поділилася документами, що доводять наявність хвороби в її крові.

На своєму останньому фото модель посміхалася, сидячи на кріслі для переливання крові в сірих спортивних штанях і простому білому топі. Примітно, що на більшості її знімків у неї були пов'язки, що закривають місця ін'єкцій.

Белла Хадід Фото: Instagram @bellahadid

Хадід також опублікувала другий пост у соцмережі, розповівши про свого домашнього улюбленця, який був із нею в усі важкі моменти.

"І благослови, Господи, мого ангела, Гліззі П. Бінс, вона ж Петунья, вона ж Боби, за те, що ніколи не покидала мене ні на одну секунду", — підписала вона знімки з улюбленицею.

Раніше Фокус писав, що Белла Хадід уже 10 місяців не вживає алкоголь.