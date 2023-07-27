Белла Хадід вийшла на звʼязок з прихильниками: що повідомила модель

Останні місяці знаменитість менш активна в публічному полі, оскільки лікує загострення хвороби Лайма.

Related video

26-річна американська модель Белла Хадід уперше за тривалий час вийшла на звʼязок зі своїми прихильниками. Зірка подіумів палестинського походження розповіла у своєму Instagram, що "твереза" вже 10 місяців.

"З Kin і великою любов’ю до себе я майже 10 місяців не вживаю алкоголю", — зізналася Белла.

Зазначимо, що Kin Euphorics — компанія з виробництва безалкогольних напоїв, яку вона заснувала разом з Джен Батчелор.

Хадід опублікувала знімок, на якому вона купує Kin у продуктовому магазині Sprouts, широко посміхаючись.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

"Я так пишаюся тим, хто виявив свою тверезість або тим, хто мав сміливість відкрити свій розум тверезому липню!" — додала Белла.

Белла Хадід

У липні стало відомо, що модель розлучилася з бойфрендом Марком Кальманом після дворічного роману, і що вона була у відпустці для лікування загострення хвороби Лайма.

В інтерв'ю InStyle раніше Белла Хадід зізналася, що почала втрачати контроль над собою після важкої ночі випивки.

"Я випила свою долю", — сказала вона виданню.

"Я любила алкоголь, і дійшло до того, що навіть я почала, знаєте, скасовувати вечірні прогулянки, бо я відчувала, що не зможу себе контролювати".

Нагадаємо, Белла Хадід розійшлася з Марком Калманом після двох років стосунків.

Також Фокус писав про боротьбу Белли Хадід з хворобою Лайма.