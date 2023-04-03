Белла Хадід розповіла про боротьбу з хворобою Лайма

Уперше зірка заразилася у 2012 році. Хвороба передається через укуси кліщів.

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26-річна американська модель Белла Хадід розповіла про тривалу історію її проблем із хворобою Лайма.

Зірка подіумів палестинського походження зізналася, що за рік до цього вона робила екстрену операцію на кореневому каналі, у результаті якої під сусіднім зубом утворилася незначна інфекція, яку вона тепер планує видалити.

Лікарі Белли призначили їй антибіотики для лікування щелепної інфекції після того, як вона приземлилася у Флориді, і вона поділилася селфі, на якому її шкіра "випадково спалахує, я відчуваю те, що нагадує ураження".

"Я виглядаю хворою, як собака, порівняно з тим, як виглядаю зараз", — пояснила Хадід.

"По суті, нервовий біль від моєї щелепи в кінцевому підсумку поширювався по всьому меридіану мого тіла, і на дотик, по всьому тілу, через усі мої лімфатичні вузли. Цей біль. Щось справді інше. Справді інакше".

"Ви можете тільки дивуватися, чому моє обличчя змінюється так, як воно не змінюється, і ось чому. Кінець історії, — продовжувала Белла.

Белла Хадід Фото: Bella/Instagram

"Ось чому я ненавиджу дивитися в дзеркало або фотографуватись, особливо останнім часом, мене справді нудить, коли я себе бачу. Роки і роки цього".

Хадід додала: "І якщо ви озирнетеся на фотографії з роботи за останні вісім років, то зможете помітити різницю між мною, коли мій Лайм спалахує, і мною, коли я здорова. Вона зовсім інша дівчина. Мені так погано за неї, моє маленьке тільце".

Белла Хадід Фото: Instagram bellahadid

Менша сестра Джіджі Хадід додала, що вона виглядає та почувається так, як на цій фотографії "більшість днів", і попросила вибачення за те, "як вона знімала обкладинки та кампанії в такому стані протягом місяця".

Нагадаємо, Белла Хадід відмовилася від алкоголю.

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