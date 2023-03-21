Белла Хадід відсвяткувала пʼять місяців без алкоголю вечіркою у Лас-Вегасі

Знаменитість вирішила відмовитися від шкідливої звички.

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26-річна американська модель Белла Хадід зізналася, що вже пʼять місяців не вживає алкоголь. Про це зірка подіумів палестинського походження розповіла у своєму TikTok.

Знаменитість відзначила п'ять місяців своєї тверезості вечіркою в Лас-Вегасі.

"Сьогодні 5 місяців без алкоголю", — написала 26-річна модель під відео, на якому вона танцює в казино.

Белла Хадід

Хадід потрясла своїм кучерявим волоссям, широко посміхаючись у короткому ролику.

Кілька шанувальників заполонили розділ коментарів до публікації в TikTok, щоб відсвяткувати "ювілей тверезості" зірки.

"Усі ігнорують підпис😭 Белла, так багато людей дивляться на тебе і пишаються тобою за те, що ти кинула", — прокоментував один із користувачів TikTok.

Як розповідала раніше Белла Хадід, від алкоголю в неї розвинулося відчуття тривожності. Вона могла посеред ночі прокинутися без причини. Тому зірка подіумів вирішила відмовитися від шкідливої звички восени 2022 року.

Нагадаємо, Белла Хадід знову експериментує зі своїм іміджем.

Також Фокус писав про ідеальну червону сукню, яку напередодні продемонструвала Белла Хадід.