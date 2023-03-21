Белла Хадид отпраздновала пять месяцев без алкоголя вечеринкой в Лас-Вегасе

Знаменитость решила отказаться от вредной привычки.

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26-летняя американская модель Белла Хадид призналась, что уже пять месяцев не употребляет алкоголь. Об этом звезда подиумов палестинского происхождения рассказала в своем TikTok.

Знаменитость отметила пять месяцев своей трезвости вечеринкой в Лас-Вегасе.

"Сегодня 5 месяцев без алкоголя", — написала 26-летняя модель под видео, на котором она танцует в казино.

Белла Хадид

Хадид потрясла своими вьющимися волосами, широко улыбаясь в коротком ролике.

Несколько поклонников заполонили раздел комментариев к публикации в TikTok, чтобы отпраздновать "юбилей трезвости" звезды.

"Все игнорируют подпись Беллы, так много людей смотрят на тебя и гордятся тобой за то, что ты бросила", — прокомментировал один из пользователей TikTok.

Как рассказывала ранее Белла Хадид, от алкоголя у нее развилось чувство тревожности. Она могла посреди ночи проснуться без причины. Поэтому звезда подиумов решила отказаться от вредной привычки осенью 2022 года.

Напомним, Белла Хадид снова экспериментирует со своим имиджем.

Также Фокус писал об идеальном красном платье, которое накануне продемонстрировала Белла Хадид.