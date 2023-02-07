Белла Хадид снова изменила свой имидж (фото)

Знаменитость продолжает экспериментировать с цветом волос.

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26-летняя американская модель Белла Хадид снова изменила свою прическу и вернулась к темному цвету волос. Видео под трендовую песню звезда подиумов палестинского происхождения делится в своем Tiktok.

В ролике сестра Джиджи Хадид предстала с черным оттенком волос и легким вечерним макияжем. Модель сидела на диване в белом халате и подпевала популярную песню в этой соцсети.

[ + – ] Белла Хадид

Незадолго до этого Белла Хадид стала блондинкой, но довольно быстро вернула темный оттенок волос.

Осенью 2022 года модель палестинского происхождения активно участвовала в модных мероприятиях в рамках европейских недель моды. В частности, на показе новой коллекции парижского бренда Coperni на звезде создали платье прямо на подиуме. Белая одежда из жидкого хлопка стала очень популярной в Сети, поскольку перформанс привлек к себе внимание общественности.

В конце 2022 Беллу Хадид признали одной из самых трудолюбивых моделей.

Напомним, 26-летняя Белла Хадид предстала в образе Мэрилин Монро.

Также Фокус писал о весомом достижении Беллы Хадид в модельной карьере.