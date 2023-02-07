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Стиль життя

Белла Хадід знову змінила свій імідж (фото)

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Фото: Getty Images | Белла Хадід

Знаменитість продовжує експериментувати з кольором волосся.

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26-річна американська модель Белла Хадід знову змінила свою зачіску та повернулася до темного кольору волосся. Відео під трендову пісню зірка подіумів палестинського походження ділиться у своєму Tiktok.

У ролику сестра Джіджі Хадід постала з чорним відтінком волосся та легким вечірнім макіяжем. Модель сиділа на дивані в білому халаті та підспівувала популярну пісню в цій соцмережі.

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Белла Хадід

Незадовго до цього Белла Хадід стала блондинкою, проте доволі швидко повернула темний відтінок волосся.

Восени 2022 модель палестинського походження активно брала участь у модних заходах у рамках європейських тижнів моди. Зокрема на показі нової колекції паризького бренду Coperni на зірці створили сукню прямо на подіумі. Біле вбрання з рідкої бавовни стало дуже популярним у мережі, оскільки перформанс привернув до себе увагу громадськості.

Наприкінці 2022 року Беллу Хадід визнали однією з найпрацьовитіших моделей.

Нагадаємо, 26-річна Белла Хадід постала в образі Мерилін Монро.

Також Фокус писав про вагоме досягнення Белли Хадід у модельній кар'єрі.