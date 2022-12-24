Белла Хадід очолила список найкращих моделей 2022 року

Портал models.com підбив підсумки року, що минає, і оголосив рейтинг найкращих моделей світу.

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Один із найавторитетніших ресурсів про модну індустрію Models.com підбив підсумки щорічної премії Model of the Year Awards. Найкращою моделлю за підсумками голосування визнали американську супермодель Беллу Хадід.

Журі премії Models.com цього року складалося з 400 професіоналів індустрії, серед яких фотографи, редактори, стилісти, візажисти, кастинг-директори. Також в онлайн-голосуванні взяли участь понад 21 тисяча читачів Models.com.

За цей рік Белла знялася у величезній кількості фотосесій, взяла участь у десятках модних показів, а також стала першою моделлю в історії, яка дефілювала в "рідкій сукні" з бавовни.

Крім того, в результаті голосування глядачів Белла Хадід отримала звання Social Mover of the Year за свою активну суспільну позицію. За 2022 рік вона не раз висловлювалася публічно про свою хворобу Лайма, стресу та прийняття себе.

Друге місце експерти модної індустрії присудили італійській топмоделі Вікторії Черетті. Громадськість це місце віддала південносудансько-австралійській моделі Адут Акеч.

Нагадаємо, Белла Хадід кардинально змінила імідж.