Белла Хадід кардинально змінила імідж (фото)
Знаменитість продовжує експериментувати із зачісками.
26-річна американська супермодель Белла Хадід кардинально змінила імідж. Знімками зірка подіумів ділиться у своїх соцмережах.
Знаменитість палестинського походження продемонструвала новий колір волосся — тепер Белла Хадід блондинка. Втім, довжину волосся модель не змінювала.
Раніше в мережі почали ходити чутки про розставання Белли Хадід та її бойфренда Марка Калмана. Втім, креативний директор продовжує викладати у соцмережі знімки моделі, чим розвіяв домисли фанатів.
До Марка Калмана зірка подіумів тривалий час зустрічалася зі співаком The Weeknd. Проте романтичні стосунки знаменитостей закінчилися.
Восени 2022 Белла Хадід активно працювала, беручи участь у низці показів під час Тижнів моди у Європі. Зокрема під час дефіле в рамках демонстрації нової колекції паризького бренду Coperni на моделі створили сукню з рідкої бавовни прямо на подіумі.
Нагадаємо, Белла Хадід приміряла напівпрозору сукню з тисячі кришталів.
Також Фокус писав про стильну ретро-зйомку 26-річної Белли Хадід для відомого глянцю.