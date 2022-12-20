Белла Хадід кардинально змінила імідж (фото)

Знаменитість продовжує експериментувати із зачісками.

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26-річна американська супермодель Белла Хадід кардинально змінила імідж. Знімками зірка подіумів ділиться у своїх соцмережах.

Знаменитість палестинського походження продемонструвала новий колір волосся — тепер Белла Хадід блондинка. Втім, довжину волосся модель не змінювала.

Раніше в мережі почали ходити чутки про розставання Белли Хадід та її бойфренда Марка Калмана. Втім, креативний директор продовжує викладати у соцмережі знімки моделі, чим розвіяв домисли фанатів.

[ + – ] Джіджі та Белла Хадід

До Марка Калмана зірка подіумів тривалий час зустрічалася зі співаком The Weeknd. Проте романтичні стосунки знаменитостей закінчилися.

Восени 2022 Белла Хадід активно працювала, беручи участь у низці показів під час Тижнів моди у Європі. Зокрема під час дефіле в рамках демонстрації нової колекції паризького бренду Coperni на моделі створили сукню з рідкої бавовни прямо на подіумі.

Нагадаємо, Белла Хадід приміряла напівпрозору сукню з тисячі кришталів.

Також Фокус писав про стильну ретро-зйомку 26-річної Белли Хадід для відомого глянцю.