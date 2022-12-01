Белла Хадід продемонструвала напівпрозору сукню з тисячі кришталів (фото)

Зірка подіумів стала обличчям різдвяного кампейну відомого ювелірного дому.

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26-річна американська модель Белла Хадід продемонструвала напівпрозорий образ з тисячі кришталів. Знімками в казковому образі зірка подіумів поділилася у своїх соцмережах.

Знаменитість палестинського походження показала бекстейдж різдвяного кампейну ювелірного дому Swarovski, у якому модель знялася в образі феї.

Белла приміряла прозорий костюм з тисячі кришталів та крилами метелика. На ногах "феї" були босоніжки на підборах. Волосся знаменитості було зібране в охайний пучок. А на обличчі візажисти зробили легкий макіяж.

До казкового луку модель додала масивні браслети та сережки, відповідно, з дорогоцінним камінням.

[ + – ] Белла Хадід

Восени 2022 супермодель Белла Хадід активно працювала, демонструючи на найкращих подіумах Європи нові колекції відомих брендів. А під час показу паризького модного дому Coperni на знаменитості створили сукню просто на подіумі. Рідка бавовна після потрапляння на шкіру Белли Хадід одразу стала елегантною білосніжною сукнею.

Нагадаємо, Белла Хадід показала синці на своєму тілі, чим налякала фанатів.

Також Фокус писав про зйомку Белли Хадід у ретро-образі для відомого глянцю.