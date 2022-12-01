Белла Хадид продемонстрировала полупрозрачное платье из тысячи кристаллов (фото)

Звезда подиумов стала лицом рождественского кампейна известного ювелирного дома.

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26-летняя американская модель Белла Хадид продемонстрировала полупрозрачный образ из тысячи кристаллов. Снимками в сказочном луке звезда подиумов поделилась в своих соцсетях.

Знаменитость палестинского происхождения показала бекстейдж рождественского кампейна ювелирного дома Swarovski, в котором модель снялась в образе феи.

Белла примеряла прозрачный костюм из тысячи кристаллов и крыльями бабочки. На ногах "феи" были босоножки на каблуке. Волосы знаменитости были собраны в аккуратный пучок. А на лице визажисты сделали легкий макияж.

К сказочному луку модель добавила массивные браслеты и серьги, соответственно, с драгоценными камнями.

[ + – ] Белла Хадид

Осенью 2022 супермодель Белла Хадид активно работала, демонстрируя на лучших подиумах Европы новые коллекции известных брендов. А во время показа парижского модного дома Coperni на знаменитости создали платье прямо на подиуме. Жидкий хлопок после попадания на кожу Беллы Хадид сразу стал элегантным белым платьем.

Напомним, Белла Хадид показала синяки на своем теле, чем испугала фанатов.

Также Фокус писал о съемке Беллы Хадид в ретро-образе для известного глянца.