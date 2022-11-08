Белла Хадид испугала фанатов кадрами с синяками (фото)

Знаменитость никак не объяснила странные снимки.

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26-летняя американская супермодель Белла Хадид шокировала фанатов кадрами с побоями по всему телу. Снимками звезда соцсетей и подиумов поделилась в своем Instagram.

Накануне в сторис Белла выложила несколько странных фото, на которых показывает руку с синяками и сидит на кровати в палате в больнице с повязкой вокруг правой руки.

Знаменитость никак не подписала свежие кадры, испугавшие ее поклонников. Однако издание Daily Mail отметило, что уже связалось с представителями модели палестинского происхождения для комментариев.

[ + – ] Белла Хадид [ + – ] Белла Хадид

В ноябре 2021 Белла Хадид откровенно призналась, что каждый день плачет и страдает от депрессивных расстройств. По словам знаменитости, соцсети – ненастоящие, и картинка в них не соответствует действительности.

26-летняя Белла в последнее время активно работала практически без отдыха, ведь был период Недель моды в европейских столицах. В частности, на показе парижского бренда Coperni на модели прямо на подиуме создали платье из белого жидкого хлопка.

Напомним, Белла Хадид продемонстрировала образ с восточными нотками.

Также Фокус писал о трендовой шапке для зимы 2022/23, которую накануне продемонстрировала Белла Хадид.