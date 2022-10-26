Белла Хадид показала, какую шапку выбрать осенью и зимой 2022 (фото)

Знаменитость продолжает экспериментировать со своим стилем.

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26-летняя американская супермодель Белла Хадид показала, какую шапку выбрать осенью и зимой 2022-23. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне звезду подиумов заметили папарацци во время прогулки в Нью-Йорке. Для выхода в свет знаменитость палестинского происхождения выбрала темно-синий длинный свитер с круглыми вырезами на локтях и леггинсы. На ногах супермодели были высокие черные сапоги. Как аксессуары к позднеоктябрьскому образу Белла добавила сумку на коротком ремне и черные очки.

Однако изюминкой лука Хадид стал головной убор. Модель продемонстрировала вязаную бело-красную шапку на завязке, на которую точно стоит обратить внимание на сезон осень-зима 2022-23, поскольку Белла Хадид всегда задает модные тренды.

[ + – ] Белла Хадид в Нью-Йорке

26-летняя звезда подиумов и соцсетей сама выбирает свои луки, не пользуясь услугами профессиональных голливудских стилистов, что делает ее аутфиты еще более интересными для фанатов.

[ + – ] Белла Хадид в Нью-Йорке

Белла Хадид – одна из самых востребованных моделей современности. Только за последний месяц она приняла участие в десятках модных показов, а во время представления новой коллекции парижского бренда Coperni на знаменитости создали белое платье прямо на подиуме.

Напомним, Белла Хадид в образе феи снялась для рекламного кампейна известного ювелирного дома.

Также Фокус писал о другом модном тренде на осень 2022, который задала 26-летняя Белла Хадид.