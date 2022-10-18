Белла Хадид в образе феи снялась для Swarovski (видео)

Звезда подиумов стала лицом праздничной коллекции бренда.

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26-летняя американская супермодель Белла Хадида снялась в новом рекламном кампейне ювелирного дома Swarovski. Снимками и видео сказочной коллаборации бренд поделился в своем Instagram.

Звезда подиумов палестинского происхождения предстала в образе феи, оказавшейся в мире огромных драгоценностей. Белла исследует подарочные коробки, которые уже подготовлены к Рождеству 2022.

На знаменитости главные модели ювелирного дома этого сезона — подвески в виде звезд с драгоценными камнями и хрустальными жемчужинами Stella.

[ + – ] Белла Хадид для Swarovski

"Представляем новую праздничную кампанию Swarovski с международной супермоделью @bellahadid. Набор в огромном мире кристаллов и цвета, Белла — наша праздничная фея, исследующая чудеса внутри каждой коробки", — отметили на странице знаменитого ювелирного дома.

[ + – ] Белла Хадид для Swarovski

Отметим, что 26-летняя Белла весной 2022 стала амбассадором Swarovski и пробудет на этом посту год.

[ + – ] Белла Хадид для Swarovski

Белла Хадид накануне активно работала на показах в рамках недель моды в европейских столицах. В частности, на представлении новой коллекции Coperni на супермодели создали наряд прямо на подиуме.

Напомним, креативная директор ювелирного дома Swarovski стала мамой во второй раз.

Также Фокус писал о секретах макияжа Беллы Хадид в стиле 90-х.