Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Визажистка Беллы Хадид раскрыла секреты удачного макияжа

Белла Хадид, Белла Хадид стиль, Белла Хадид образы, Белла Хадид макияж, визажист белли хадид, жидкое платье белли хадид
Фото: Соцсети | Белла Хадид

Во время Парижской недели моды Белла Хадид продемонстрировала макияж в стиле 90-х.

Related video

Визажистка Беллы Хадид раскрыла главные секреты удачного макияжа супермодели. Об этом пишет Vogue.

Для начала традиционно используется легкая тональная основа. Однако в случае 26-летней Беллы Хадид Ники Вольф применила очень легкую базу и добавила консилер, где это было необходимо.

"Кожа сразу получила безупречный и одновременно гарантированно естественный вид", — рассказывает визажистка о макияже звезды подиумов во время Парижской недели моды 2022.

Впоследствии Ники Вольф использовала почти прозрачный хайлайтер, чтобы придать легкого сияния коже Хадид. А после этого приступила к контурированию лица с помощью кремовых формул.

Белла Хадид

В частности, акцент делали и на глазах, применив немного контура на самих глазах, линии носа и вдоль нижней части лица Беллы. Такие простые, но в то же время важные элементы мейкапа придают вашему лицу глубину и легкий бронзовый оттенок.

"Я достигла эффекта "невидимой" подводки благодаря тонкой линии вдоль линии роста нижних ресниц – черным цветом. Затем, на верхней линии ресниц, я использовала очень тонкую щеточку с гелевой подводкой для глаз и почти прижала щеточку к ресницам, чтобы создать сверхтонкую линию длиной с век. Дойдя до внешних углов, я немного подняла их", — рассказывает американская визажистка.

По словам Ники Вольф, такое нанесение помогает поднять и продлить форму глаз.

Брови супермодели остались тонкими и очерченными, как часто демонстрирует Белла Хадид. А в целом макияж получился в стиле настроения 90-х, о чем отметила сама визажистка.

Белла Хадид

Напомним, Белла Хадид показала, как носить верхнюю одежду осенью 2022.

Также Фокус писал о секрете скульптурирования лица от визажистки Рианны.