Визажистка Беллы Хадид раскрыла секреты удачного макияжа

Во время Парижской недели моды Белла Хадид продемонстрировала макияж в стиле 90-х.

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Визажистка Беллы Хадид раскрыла главные секреты удачного макияжа супермодели. Об этом пишет Vogue.

Для начала традиционно используется легкая тональная основа. Однако в случае 26-летней Беллы Хадид Ники Вольф применила очень легкую базу и добавила консилер, где это было необходимо.

"Кожа сразу получила безупречный и одновременно гарантированно естественный вид", — рассказывает визажистка о макияже звезды подиумов во время Парижской недели моды 2022.

Впоследствии Ники Вольф использовала почти прозрачный хайлайтер, чтобы придать легкого сияния коже Хадид. А после этого приступила к контурированию лица с помощью кремовых формул.

[ + – ] Белла Хадид

В частности, акцент делали и на глазах, применив немного контура на самих глазах, линии носа и вдоль нижней части лица Беллы. Такие простые, но в то же время важные элементы мейкапа придают вашему лицу глубину и легкий бронзовый оттенок.

"Я достигла эффекта "невидимой" подводки благодаря тонкой линии вдоль линии роста нижних ресниц – черным цветом. Затем, на верхней линии ресниц, я использовала очень тонкую щеточку с гелевой подводкой для глаз и почти прижала щеточку к ресницам, чтобы создать сверхтонкую линию длиной с век. Дойдя до внешних углов, я немного подняла их", — рассказывает американская визажистка.

По словам Ники Вольф, такое нанесение помогает поднять и продлить форму глаз.

Брови супермодели остались тонкими и очерченными, как часто демонстрирует Белла Хадид. А в целом макияж получился в стиле настроения 90-х, о чем отметила сама визажистка.

[ + – ] Белла Хадид

Напомним, Белла Хадид показала, как носить верхнюю одежду осенью 2022.

Также Фокус писал о секрете скульптурирования лица от визажистки Рианны.