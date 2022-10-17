Візажистка Белли Хадід розкрила секрети вдалого макіяжу

Під час Паризького тижня моди Белла Хадід продемонструвала макіяж у стилі 90-х.

Related video

Візажистка Белли Хадід розкрила головні секрети вдалого макіяжу супермоделі. Про це пише Vogue.

Для початку традиційно використовується легка тональна основа. Проте у випадку 26-річної Белли Хадід Нікі Вольф застосувала дуже легку базу та додала консилер, де це було необхідно.

"Шкіра відразу отримала бездоганний та водночас гарантовано природний вигляд", — розповідає візажистка про макіяж зірки подіумів під час Паризького тижня моди 2022.

Згодом Нікі Вольф використала майже прозорий хайлайтер, щоб надати справжнього сяяння шкірі Хадід. А після цього приступила до контурування обличчя за допомогою кремових формул.

[ + – ] Белла Хадід

Зокрема акцент робили і на очах, застосувавши трохи контуру на самих очах, лінії носа та вздовж нижньої частини обличчя Белли. Такі прості, але водночас важливі, елементи мейкапу додають вашому обличчю глибини та легкого бронзового відтінку.

"Я досягла ефекту "невидимої" підводки завдяки тонкій лінії вздовж лінії росту нижніх вій – чорним кольором. Потім, на верхній лінії вій, я використала дуже тонку щіточку з гелевою підводкою для очей і майже притиснула щіточку до вій, щоб створити надтонку лінію завдовжки з повік. Дійшовши до зовнішніх кутів, я трохи підняла їх", — розповідає американська візажистка.

За словами Нікі Вольф, таке нанесення допомагає підняти та продовжити форму очей.

Брови супермоделі залишилися тонкими та окресленими, як і часто демонструє Белла Хадід. А в цілому макіяж вийшов у стилі настрою 90-х, про що зазначила сама візажистка.

[ + – ] Белла Хадід

Нагадаємо, Белла Хадід показала, як носити верхній одяг восени 2022.

Також Фокус писав про секрет скульптурування обличчя від візажистки Ріанни.