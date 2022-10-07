Белла Хадід показала, як носити пальто восени 2022 (фото)

Знаменитість пропонує звернути увагу на ґудзики.

Related video

25-річна американська супермодель Белла Хадід показала, як носити пальто восени 2022. Знімками в осінньому образі зірка подіумів палестинського походження поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 55 млн підписників.

Знаменитість пропонує звернути увагу на ґудзики і підійти до цього питання нетрадиційно, застібнувши пальто лише на верхнього ґудзика. Таким чином у вашого осіннього аутфіту буде ефект асиметрії. Проте такий спосіб підійде лише для теплих днів, під час прохолодних варто обійтися класичним варіантом та застібнути всі ґудзики.

До свого луку зірка подіумів також додала темні сонцезахисні окуляри.

[ + – ] Белла Хадід

Фоловери моделі засипали її компліментами та теплими словами.

"Як завжди на висоті", "теж хочу спробувати так носити пальто", "ангел", — коментують нові знімки Хадід її підписники. А сама публікація зібрала понад пів мільйона лайків за одну добу.

Нагадаємо, Белла Хадід показала, як носити головний осінній аксесуар 2022.

Також Фокус писав про ідеальне осіннє пальто 2022, яке напередодні продемонструвала британська супермодель Наомі Кемпбелл.