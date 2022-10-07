Белла Хадид показала, как носить пальто осенью 2022 (фото)

Знаменитость предлагает обратить внимание на пуговицы.

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25-летняя американская супермодель Белла Хадид показала, как носить пальто осенью 2022. Снимками в осеннем образе звезда подиумов палестинского происхождения поделилась на своей Instagram-странице с более 55 млн подписчиков.

Знаменитость предлагает обратить внимание на пуговицы и подойти к этому вопросу нетрадиционно, застегнув пальто только на верхнюю пуговицу. Таким образом, у вашего осеннего аутфита будет эффект асимметрии. Однако такой способ подойдет только для теплых дней, во время прохладных следует обойтись классическим вариантом и застегнуть все пуговицы.

К своему луку звезда подиумов также добавила темные солнцезащитные очки.

[ + – ] Белла Хадид

Фолловеры модели засыпали ее комплиментами и теплыми словами.

"Как всегда на высоте", "тоже хочу попробовать так носить пальто", "ангел", — комментируют новые снимки Хадид ее подписчики. А сама публикация собрала более полумиллиона лайков за сутки.

Напомним, Белла Хадид показала, как носить главный осенний аксессуар 2022.

Также Фокус писал об идеальном осеннем пальто 2022, которое накануне продемонстрировала британская супермодель Наоми Кэмпбелл.