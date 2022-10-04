Белла Хадид показала, как носить главный аксессуар осени 2022 (фото)

Знаменитость раньше неоднократно использовала этот элемент гардероба.

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25-летняя американская супермодель Белла Хадид показала, как носить главный аксессуар осени 2022. Снимками в новом образе звезда подиумов поделилась на своей Instagram-странице с более чем 55 млн подписчиков.

Знаменитость палестинского происхождения предстала в total-black аутфите — кожаной трендовой юбке, топе без рукавов и с акцентными вырезами и черных кроссовках. Однако изюминкой октябрьского лука супермодели стал ободок – популярная повязка, которая дополнит практически любой ваш образ.

Кроме ободка, Белла Хадид надела черные очки и собрала волосы в хвост.

[ + – ] Белла Хадид

Ободок идеально подойдет для занятий спортом, ведь будет держать ваши волосы, удачно дополнит осенний образ для прогулки или романтический аутфит. Повязку можно носить как с распущенными волосами, так и с разнообразными прически, поэтому советуем обратить внимание на этот вариант аксессуара на осень 2022.

Белла Хадид неоднократно выходила в свет в разноцветных ободках, дополняя ими как образы для модных показов, так и обычные луки.

[ + – ] Белла Хадид на модном показе Фото: Соцсети

Напомним, Белла Хадид показала, как правильно носить штаны на низкой посадке.

Также Фокус писал об идеальном кожаном тренче на осень 2022, который ранее продемонстрировала Белла Хадид.