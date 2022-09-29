Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Тренды осени 2022. Белла Хадид продемонстрировала идеальный кожаный тренч (фото)

Белла Хадид, Белла Хадид стиль, Белла Хадид образы, тренды осени 2022, кожаный тренч, как выбрать тренч на осень 2022
Фото: Соцсети | Белла Хадид

Знаменитость посетила вечеринку после показа Burberry в столице Великобритании.

Related video

25-летняя американская супермодель Белла Хадид продемонстрировала идеальный кожаный тренч на осень 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов посетила вечеринку после показа новой коллекции Burberry в Лондоне. Для выхода в свет Хадид выбрала трендовый кожаный маскулинный тренч и классическую белую рубашку с черным галстуком. На ногах знаменитости палестинского происхождения были остроносые сапоги на каблуке.

В качестве аксессуаров к дерзкому аутфиту Белла добавила массивную прямоугольную сумку, серебряные украшения и массивные очки в темно-зеленой оправе. Волосы супермодели были аккуратно собраны в элегантную прическу.

Белла Хадид в Лондоне

Звезду подиумов заметили с ее бойфрендом, арт-директором Марком Калманом. Об отношениях Беллы Хадид и ее возлюбленного известно с лета 2021. Влюбленные часто появляются вместе на публике и делятся общими трогательными кадрами в соцсетях.

Белла Хадид с бойфрендом в Лондоне

Советуем обратить внимание на такой тренч, как у Беллы Хадид. Ведь кожаные тренчи стали мастхевом осени 2022. Еще в начале года его демонстрировала британская певица Дуа Липа, сочетая с платком Hermes.

Кожаный тренч станет хорошей альтернативой пальто, ведь совмещает в себе стиль и комфорт. С этим элементом гардероба вы всегда будете в тепле и не будете отставать от последних трендов моды.

Напомним, Белла Хадид показала, как правильно носить джинсы на низкой посадке.

Также Фокус писал о главных трендах осени 2022, которые в одном образе продемонстрировала Белла Хадид.