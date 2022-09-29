Тренды осени 2022. Белла Хадид продемонстрировала идеальный кожаный тренч (фото)

Знаменитость посетила вечеринку после показа Burberry в столице Великобритании.

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25-летняя американская супермодель Белла Хадид продемонстрировала идеальный кожаный тренч на осень 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов посетила вечеринку после показа новой коллекции Burberry в Лондоне. Для выхода в свет Хадид выбрала трендовый кожаный маскулинный тренч и классическую белую рубашку с черным галстуком. На ногах знаменитости палестинского происхождения были остроносые сапоги на каблуке.

В качестве аксессуаров к дерзкому аутфиту Белла добавила массивную прямоугольную сумку, серебряные украшения и массивные очки в темно-зеленой оправе. Волосы супермодели были аккуратно собраны в элегантную прическу.

[ + – ] Белла Хадид в Лондоне

Звезду подиумов заметили с ее бойфрендом, арт-директором Марком Калманом. Об отношениях Беллы Хадид и ее возлюбленного известно с лета 2021. Влюбленные часто появляются вместе на публике и делятся общими трогательными кадрами в соцсетях.

[ + – ] Белла Хадид с бойфрендом в Лондоне

Советуем обратить внимание на такой тренч, как у Беллы Хадид. Ведь кожаные тренчи стали мастхевом осени 2022. Еще в начале года его демонстрировала британская певица Дуа Липа, сочетая с платком Hermes.

Кожаный тренч станет хорошей альтернативой пальто, ведь совмещает в себе стиль и комфорт. С этим элементом гардероба вы всегда будете в тепле и не будете отставать от последних трендов моды.

Напомним, Белла Хадид показала, как правильно носить джинсы на низкой посадке.

Также Фокус писал о главных трендах осени 2022, которые в одном образе продемонстрировала Белла Хадид.