Белла Хадид в одном образе показала главные тренды осени 2022 (фото)

Знаменитость продемонстрировала одну из самых трендовых причесок сезона.

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25-летняя американская супермодель Белла Хадид показала в одном образе самые главные тренды осени 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов и глянцев палестинского происхождения прогулялась по Нью-Йорку в яркой короткой футболке, светлых свободных брюках в клетку и кремовой кожаной куртке. Образ Белла Хадид дополнила массивными серьгами, трендовыми очками, горчичной сумкой и жемчужным колье в виде сердца. В частности, маленькими акцентными деталями стали светлый маникюр и кольцо на пальце американской звезды.

Однако главной изюминкой сентябрьского аутфита знаменитости стала прическа — две косички из 2000-х и челка. Сейчас такая прическа приобретает все большую популярность. Ее демонстрируют супермодели и актрисы при выходе на публику.

[ + – ] Белла Хадид в Нью-Йорке

Как элементы одежды, как аксессуары, так и прическа 25-летней Беллы Хадид находятся на пике моды. А поскольку супермодель постоянно задает тренды на интересные и стильные образы, он точно не останется в стороне от внимания миллионной аудитории знаменитости.

[ + – ] Белла Хадид в Нью-Йорке

Напомним, Белла Хадид продлила лето в сентябре и примеряла купальник в виде скатерти.

Также Фокус писал о ярком образе для осени 2022, который накануне продемонстрировала Белла Хадид.