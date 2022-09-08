Белла Хадид продемонстрировала купальник в виде скатерти (фото)

Знаменитость продолжает лето, невзирая на осень на календаре.

25-летняя американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид продемонстрировала купальник в виде скатерти. Снимками в летнем образе она поделилась в своих соцсетях.

Звезда подиумов отправилась на отдых со своим бойфрендом, арт-директором Марком Калманом. Влюбленные катались на серфинг-доске по океану. Для романтического уикенда Белла выбрала откровенный купальник с принтом в виде скатерти — вышивка в стиле пэчворк.

В качестве аксессуаров к аутфиту модель выбрала подвеску из лунного камня и другие многочисленные украшения.

Кроме интересного купальника, звезда подиумов и глянцев палестинского происхождения добавила еще одну изюминку к своему луку — она осветила брови (beauty-тренд последних месяцев).

[ + – ] Белла Хадид

Знаменитость никак не подписала свою новую публикацию, однако за сутки она собрана почти два миллиона лайков.

Подписчики супермодели засыпали ее одобрительными комментариями и комплиментами.

[ + – ] Белла Хадид Фото: bellahadid

"Ты ангел, Белла", "тело моей мечты", "Так хорошо видеть твое счастье!!! Мое сердце полно любви. Люблю тебя бесконечно 🤍", — пишут фолловеры Хадид.

Напомним, 25-летняя Белла Хадид продемонстрировала идеальный джинсовый образ для осени 2022.

Также Фокус писал об элегантной фотосессии Беллы Хадид и Кендалл Дженнер для юбилейного выпуска известного глянца.