Белла Хадид и Кендалл Дженнер снялись в элегантной и откровенной фотосессии (фото)

Знаменитости предстали в необычных для себя образах.

25-летняя американская супермодель Белла Хадид и 26-летняя Кендалл Дженнер снялись для юбилейного выпуска журнала W Magazine. Об этом сообщается на странице издания в Instagram.

Звезда подиумов палестинского происхождения примеряла несколько элегантных образов. На обложке юбилейного номера глянца Белла Хадид предстала с черным каре и челкой. Она позирует в шубе, черном пиджаке и красных колготках. На ногах супермодели лаконичные босоножки на каблуке.

Впоследствии 25-летняя Хадид примеряла латексные красные перчатки и полупрозрачное платье. А на одном из фото супермодель предстала в ярко-желтой шубе и шляпке.

"С момента ее дебюта на #NYFW 2014 года, @bellahadid стала одним из самых привлекательных хамелеонов стиля", — отметили журналисты W Magazine.

[ + – ] Белла Хадид для W Magazine

Тем временем Кендалл Дженнер предстала в довольно необычном для себя стиле. Модели одели парик из светлых волос. Она продемонстрировала черное платье в сочетании с голубыми лосинами и серой шубкой. Закончили ансамбль для фотосессии туфли-лодочки со змеиным принтом.

На других фото одна из клана Кардашьян предстала в черном откровенном образе и спортивном длинном платье от Adidas.

[ + – ] Кендалл Дженнер для W Magazine

"Мир внимательно наблюдал за тем, как @KendallJenner превратилась из доподростковой звезды реалити-телевидения в топ-модель", — отметили журналисты издания под фото американской звезды подиумов и обложек глянцев.

Кроме Беллы Хадид и Кендалл Дженнер, для юбилейного выпуска W Magazine также снялись Синди Кроуфорд, Амбер Валлетта, Наоми Кэмпбелл и другие знаменитости.

Напомним, 26-летняя Кендалл Дженнер впервые снялась для Jimmy Choo.

Также Фокус писал об идеальном джинсовом аутфите для осени 2022, который накануне продемонстрировала Белла Хадид.