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Стиль жизни

Кендалл Дженнер впервые снялась для Jimmy Choo (фото)

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Фото: jimmychoo | Кендалл Дженнер

Знаменитость примеряла откровенные и экстравагантные аутфиты.

26-летняя американская модель Кендалл Дженнер снялась в рекламном кампейне Jimmy Choo. Об этом представители бренда сообщили на официальной Instagram-странице.

Одна из клана Кардашьян примеряла довольно откровенные и экстравагантные наряды в свежей фотосессии. Кендалл Дженнер предстала в нежно-розовом боди и с яркой сумочкой бренда, черном платье-сетке и темном комбинезоне с глубоким декольте. Аутфиты модели были дополнены сверкающими и яркими сумками Jimmy Choo.

На других фото бизнес-леди позировала фотографам на фоне бассейна в черном костюме – мини-шортах и пиджаке на голое тело.

Кендалл Дженнер для Jimmy Choo

"Наша осенняя коллекция 2022 выпущена — музой этого сезона стала @kendalljenner #JimmyChoo", — отметили на странице модного бренда.

А розовая сумочка, как у Кендалл Дженнер, стоит на официальном сайте Jimmy Choo 1 450 евро (около 53 тысяч гривен).

Отметим, что это первое сотрудничество Кендалл Дженнер и Jimmy Choo.

Напомним, Кендалл Дженнер разошлась со своим бойфрендом, баскетболистом Девином Букером. Однако впоследствии в Сети прошли слухи об их воссоединении.

Также Фокус писал об идеальном пляжном образе, который продемонстрировала летом 2022 Кендалл Дженнер.