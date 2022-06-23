Кендалл Дженнер разошлась со своим бойфрендом — СМИ

Влюбленные были вместе около двух лет.

26-летняя американская модель и бизнесвумен Кендалл Дженнер разошлась со своим бойфрендом, баскетболистом Девином Букером после двух лет отношений. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Кендалл чувствует, что они на разных путях", — подтвердил информацию источник, близкий к паре.

А другой инсайдер признался, что пара начала задумываться о своем расставании после свадьбы старшей сестры Кендалл Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера, на которой присутствовали в том числе и 26-летняя модель со своим бойфрендом.

[ + – ] Бывший парень Кендалл Дженнер

"Они очень круто провели время в Италии во время свадебных торжеств сестры Кендалл. Однако как только влюбленные вернулись домой, они почувствовали, что больше не находятся на одной волне, и поняли, что у них очень разные стили жизни", — признался источник.

Отметим, что спортсмен уже удалил фото с бывшей девушкой из своих соцсетей.

[ + – ] Кендалл Дженнер и Девин Букер Фото: Instagram/kendalljenner

Кендалл Дженнер и Девин Букер были вместе около двух лет, но почти не выходили вместе на публику. Баскетболист лишь иногда появлялся в соцсетях Кендалл.

Напомним, накануне Кендалл Дженнер прогулялась по пляжу со своим другом, чем еще больше подогрела слухи о расставании с бойфрендом.

Также Фокус писал о трогательном редком фото Кендалл Дженнер и Девина Букера.