Кендалл Дженнер розійшлася зі своїм бойфрендом — ЗМІ

Закохані були разом близько двох років.

26-річна американська модель та бізнесвумен Кендалл Дженнер розійшлася зі своїм бойфрендом, баскетболістом Девіном Букером після двох років стосунків. Про це повідомляє Entertainment Tonight.

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"Кендалл відчуває, що вони на різних шляхах", — підтвердило інформацію джерело, близьке до пари.

А інший інсайдер зізнався, що пара почала задумуватися про своє розставання після весілля старшої сестри Кендалл Кортні Кардаш'ян та Тревіса Баркера, на якому були присутні зокрема і 26-річна модель зі своїм бойфрендом.

[ + – ] Колишній хлопець Кендалл Дженнер

"Вони дуже круто провели час в Італії під час весільних торжеств сестри Кендалл. Проте як тільки закохані повернулися додому, вони відчули, що більше не перебувають на одній хвилі, і зрозуміли, що в них дуже різні стилі життя", — зізналося джерело.

Зазначимо, що спортсмен уже видалив фото з колишньою дівчиною зі своїх соцмереж.

[ + – ] Кендалл Дженнер і Девін Букер Фото: Instagram/kendalljenner

Кендалл Дженнер та Девін Букер були разом близько двох років, проте майже не виходили разом на публіку. Баскетболіст лише час від часу з'являвся у соцмережах Кендалл.

Нагадаємо, напередодні Кендалл Дженнер прогулялася пляжем зі своїм другом, чим ще більше підігріла чутки про розставання з бойфрендом.

Також Фокус писав про зворушливе рідкісне фото Кендалл Дженнер та Девіна Букера.