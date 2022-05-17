Кендалл Дженнер поділилася рідкісним фото зі своїм бойфрендом

Знаменитість намагається тримати своє особисте життя подалі від громадськості.

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26-річна американська модель та бізнесвумен Кендалл Дженнер поділилася рідкісним знімком зі своїм бойфрендом.

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Знаменитість на фото позує в обіймах свого коханого, баскетболіста Девіна Букера.

[ + – ] Кендалл Дженнер зі своїм бойфрендом. Фото: kendalljenner

Кендалл та Девін почали зустрічатися у 2020 році. Модель часто помічали на матчах її бойфренда, проте офіційно вони не підтверджували свої стосунки. Лише у 2021 Кендалл публічно зізналася про роман з баскетболістом Девіном Букером, який після цього все частіше став з'являтися в її соцмережах. А взимку 2022 публіка заговорила про заручини пари, адже помітили на пальці спортсмена каблучку, схожу на заручальну.

До Девіна Кендалл Дженнер взагалі майже не поширювалася про своє особисте життя, на відміну від її старших зіркових сестер Кардаш'янів.

Також Фокус писав про новий мем у мережі з Кендалл Дженнер. 26-річна знаменитість у свіжому випуску реаліті-шоу про їхню родину намагалася порізати огірок, проте в неї не вийшло цього зробити, що і стало приводом для насмішок.

Нагадаємо, чому коханий Кендалл Дженнер рідко виходить з нею на публіку. Закохана пара навіть не відвідала цьогорічний Met Gala — Кендалл позувала для фотографів на червоній доріжці сама.