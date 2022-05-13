Ледве плече не вивихнула. Кендалл Дженнер зганьбилася, намагаючись порізати огірок (відео)

Користувачі соцмереж висміяли Кендалл, яка, маючи мільйони доларів, не може нарізати звичайний овоч без допомоги кухаря.

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26-річна модель і бізнесвумен Кендалл Дженнер, чиї статки на лютий цього року оцінювали в $700 млн доларів, у справах і кар'єрі набагато успішніша, ніж у побуті, що довело вірусне відео з її участю, де вона намагається порізати огірок.

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У новому випуску нового реаліті-шоу про життя знаменитого телесімейства, яке називається "Кардаш'ян" і виходить на Hulu, Кендалл незграбно намагалася нарізати огірок, розмовляючи на кухні зі своєю матір'ю, Кріс Дженнер.

Мати, дивлячись, як її дочка незграбно ріже овоч, попросила її бути обережнішою, оскільки сама недавно поранилася днями.

"Я знаю, мені трохи страшно... Хіба огірки не мають насіння? Я напевно не вмію різати, так що не наближайтеся до мене. Я взагалі не професіонал", — відповіла Кендалл. Коли її пальці опинилися на небезпечній відстані від ножа, Кріс покликала кухаря, щоб він допоміг завершити розпочате.

Відео насмішило користувачів соцмереж.

"Близько години тому я став свідком спроби Кендалл Дженнер розрізати огірок на екрані мого телевізора. Це змушувало мене відчувати себе трохи вищим, але здебільшого біднотою", "Кендалл Дженнер намагається розрізати огірок, напевно, найсмішніше, що я бачив за весь тиждень, важко бути багатим!", "Можливо, це одна з найпростіших речей, які можна зробити на кухні", "Одержима Кендалл Дженнер, яка намагається довести, що вона не відійшла від справ, розпещена багата дівчина наполягала на тому, щоб приготувати собі перекус і мало не вивихнула плече, намагаючись нарізати огірок", — пишуть у коментарях.

Що виходить у Кендалл набагато краще, ніж возитися на кухні, — це демонструвати вбрання. Наприклад, вона з'явилася на публіці у светрі, який безумовно став трендом цієї весни.

А ось її сестра Кайлі зганьбилася на червоній доріжці Met Gala, обравши дивне весільне вбрання, яке доповнила бейсболкою з вуаллю.