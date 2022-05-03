Наряд Кайлі Дженнер на Met Gala-2022 став посміховиськом у Мережі

Знаменитість поки ніяк не відреагувала на критику.

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24-річна американська модель, бізнесвумен і одна з найвідоміших представниць сім'ї Кардаш'ян-Дженнер Кайлі Дженнер викликала фурор на Met Gala 2022, з'явившись на червоній доріжці в сучасному варіанті весільної сукні, створеної засновником Off-White, покійним Вірджилом Абло.

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Індивідуальний весільний ансамбль Дженнер включав пишну багатоярусну спідницю з тюлі й сітчасту футболку з фірмовим логотипом Off на грудях. Замість традиційної весільної фати Дженнер одягла бейсболку задом наперед, прикрашену мініфатою та квітковою аплікацією. Такий стиль завершив показ осені 2022 року, який розробив Абло перед смертю в листопаді 2021 року у віці 41 рік.

Фото: Скриншот

Не всі користувачі Мережі оцінили такий образ, який мало відповідав темі вечора "Позолочений гламур". У Twitter над знаменитістю вдосталь посміялися, порівнявши її зовнішність із Мег із "Гриффінів" та Гомером Сімпсоном.

Соцмережу заполонили численні меми, в яких Кайлі порівнювали з найхимернішими персонажами.

"Кайлі виглядає так, ніби виходить заміж на бейсбольному полі", — написав один із користувачів.

Інші, здавалося, розчаровані тим, що вона так помилилася після того, як під час одного з аналогічних заходів її образ викликав захоплення публіки.

Як відреагувала сама Дженнер на таку критику, невідомо.

Нагадаємо, які вбрання стали найефектнішими на Met Gala 2022, а які поповнили скарбничку модних провалів. Загалом критики зазначають, що дуже багато запрошених Анною Вінтур на бал проігнорували головні вимоги дрес-коду. Ми також розповідали, хто критикував цей захід.