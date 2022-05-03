Кепки, шкіра та латекс. Найгірші вбрання Met Gala 2022

Черговий гала-вечір показав, що наявність заявленої теми балу та різноманітність нарядів не гарантують елегантні образи на червоній доріжці.

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Поки в мережі всі обговорюють приголомшливу появу Кім Кардаш'ян у справжній культовій сукні Мерилін Монро, багато селебриті продемонстрували, що вони дуже далекі від словосполучення "позолочений гламур". І модні блогери вже думають, хто наступного року позбудеться запрошення від господині вечора Анни Вінтур за ігнорування теми вечора.

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Фокус обрав топ-7 найгірших нарядів Met Gala 2022. І тут не обійшлося без клану Кардаш'ян.

Кортні Кардаш'ян і Кайлі Дженнер

Поки Кім демонструє оригінальність і дотримання своєї модної ідеї, інші члени сім'ї Кардаш'ян-Дженнер відрізняються рідкісним несмаком.

[ + – ] Кортні Кардаш'ян і її корегуюча білизна

Кортні Кардаш'ян і її наречений Тревіс Бейкер одягли на червону доріжку вбрання від Thom Browne, і це був той рідкісний випадок, коли джентльмен затьмарив свою супутницю. Модні критики не зрозуміли, навіщо Кортні був бандаж на Met Gala.

[ + – ] Кайлі Дженнер у кепці

Кайлі Дженнер хоч і є найбагатшою представницею відомого клану, але її біла весільна сукня з пишною спідницею та кепкою з вуаллю нагадувала про найгірші модні тенденції 1990-х.

Lizzo

[ + – ] Ліззо та її флейта

Реперша також обрала Thom Browne, але, судячи з того, як погано на ній сидів корсет, шанувальників цього бренду поменшає. Не врятувала становище ні розкішна шикарна накидка, ні музична пауза з флейтою.

Ірина Шейк

[ + – ] Ірина Шейк залишила мотоцикл біля входу

Шейк раніше сяяла на Met Gala, але 2022 року вона обрала шкіряний костюм від Burberry. То був модний провал. Критики думають, як можна було переплутати шикарний бал із вечіркою в байкерському клубі.

Біллі Айліш

[ + – ] Біллі Айліш в образі розторопної шинкарки

На минулому Met Gala Біллі продемонструвала, що вона вміє носити не тільки розтягнуті футболки та безрозмірні шорти, але цього року її явно надихнув перегляд серіалу "Позолочене століття" від НВО. Її сукня від Gucci була з турнюром, корсетом і декольте, але в ньому Айліш нагадувала господиню придорожньої таверни.

Гілларі Клінтон

[ + – ] Гілларі Клінтон і її зовсім не гламурний образ

Мода ніколи не була сильною стороною колишньої першої леді, але згодом вона навчилася носити брючні костюми з шиком, чого не скажеш про вечірні сукні. Вбрання винного кольору від Altuzarra сиділо на Клінтон надто погано для такого розкішного вечора.

Камілла Кабейо

[ + – ] Камілла Кабейо та сукня з акцентом уліво

Камілла обрала на диво невдалу сукню від Prabal Gurung. Бічний бант практично поховав акторку під собою, а ліф нагадував слинявчик.

Томмі Дорфман

[ + – ] Томмі Дорфман і його латексне божевілля

Томмі, зірка серіалу "13 причин чому" у 2015 році оголосив себе трансгендерною жінкою. Її поява на червоній доріжці мала стати тріумфом, але латексна сукня від Christopher Kane виявилася надто гумовою на вигляд, щоб справити належне враження.