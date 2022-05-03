Кепки, кожа и латекс. Худшие наряды Met Gala 2022

Очередной гала-вечер показал, что наличие заявленной темы бала и обилие нарядов не гарантируют элегантные образы на красной дорожке

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Пока в Сети все обсуждают ошеломительное появление Ким Кардашьян в подлинном культовом платье Мэрилин Монро, многие селебрити продемонстрировали, что они весьма далеки от словосочетания "позолоченный гламур". И модные блогеры уже гадают, кто на следующий год лишиться приглашения от хозяйки вечера Анны Винтур за игнорирование темы вечера.

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Фокус выбрал топ-7 худших нарядов Met Gala 2022. И в нем не обошлось без клана Кардашьян.

Кортни Кардашьян и Кайли Дженнер

Пока Ким демонстрирует оригинальность и следование своей модной идее, другие члены семьи Кардашьян-Дженнер отличаются редкостной безвкусицей.

[ + – ] Кортни Кардашьян и ее утягивающее белье

Кортни Кардашьян и ее жених Трэвис Бейкер надели на красную дорожку наряды от Thom Browne и этот был тот редкий случай, когда джентльмен затмил свою спутницу. Модные критики так и не поняли, зачем Кортни был бандаж на Met Gala.

[ + – ] Кайли Дженнер в кепке

Кайли Дженнер хоть и является самой богатой представительницей известного клана, но ее белое свадебное платье с пышной юбкой и кепкой с вуалью напоминало о худших модных тенденциях 1990-х.

Lizzo

[ + – ] Лиззо и ее флейта

Рэперша также выбрала Thom Browne, но, судя по тому, как плохо на ней сидел корсет, поклонников у этого бренда поубавиться. Не спасла положение и шикарная расшитая накидка, и музыкальная пауза с флейтой.

Ирина Шейк

[ + – ] Ирина Шейк оставила мотоцикл у входа

Шейк ранее блистала на Met Gala, но в 2022 году она выбрала кожаный костюм от Burberry. Это был модный провал. Критики гадают, как можно было перепутать шикарный бал с вечеринкой в байкерском клубе.

Билли Айлиш

[ + – ] Билли Айлиш в образе разбитной трактирщицы

На прошлом Met Gala Билли продемонстрировала, что она умеет носить не только растянутые футболки и безразмерные шорты, но в этом году она явно слишком вдохновилась просмотром сериала "Позолоченный век" от НВО. Ее платье от Gucci было с турнюром, корсетом и декольте, но в нем Айлиш напоминала хозяйку придорожной таверны.

Хиллари Клинтон

[ + – ] Хиллари Клинтон и ее совсем не гламурный образ

Мода никогда не была сильной стороной бывшей первой леди, но со временем она научилась носить брючные костюмы с шиком, чего не скажешь о вечерних платьях. Наряд винного цвета от Altuzarra сидел на Клинтон слишком плохо для такого роскошного вечера.

Камилла Кабелло

[ + – ] Камилла Кабелло и платье с перевесом влево

Камилла выбрала на редкость неудачное платье от Prabal Gurung. Боковой бант практически похоронил актрису под собой, а лиф напоминал слюнявчик.

Томми Дорфман

[ + – ] Томми Дорфман и его латексное безумие

Томми, звезда сериала "13 причин почему" в 2015 году объявил себя трансгендерной женщиной. Ее появление на красной дорожке должно было стать триумфом, но латексное платье от Christopher Kane оказалось слишком резиновым на вид, чтобы произвести должное впечатление.