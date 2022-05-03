Кепки, кожа и латекс. Худшие наряды Met Gala 2022
Очередной гала-вечер показал, что наличие заявленной темы бала и обилие нарядов не гарантируют элегантные образы на красной дорожке
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Пока в Сети все обсуждают ошеломительное появление Ким Кардашьян в подлинном культовом платье Мэрилин Монро, многие селебрити продемонстрировали, что они весьма далеки от словосочетания "позолоченный гламур". И модные блогеры уже гадают, кто на следующий год лишиться приглашения от хозяйки вечера Анны Винтур за игнорирование темы вечера.
Фокус выбрал топ-7 худших нарядов Met Gala 2022. И в нем не обошлось без клана Кардашьян.
Кортни Кардашьян и Кайли Дженнер
Пока Ким демонстрирует оригинальность и следование своей модной идее, другие члены семьи Кардашьян-Дженнер отличаются редкостной безвкусицей.
Кортни Кардашьян и ее жених Трэвис Бейкер надели на красную дорожку наряды от Thom Browne и этот был тот редкий случай, когда джентльмен затмил свою спутницу. Модные критики так и не поняли, зачем Кортни был бандаж на Met Gala.
Кайли Дженнер хоть и является самой богатой представительницей известного клана, но ее белое свадебное платье с пышной юбкой и кепкой с вуалью напоминало о худших модных тенденциях 1990-х.
Lizzo
Рэперша также выбрала Thom Browne, но, судя по тому, как плохо на ней сидел корсет, поклонников у этого бренда поубавиться. Не спасла положение и шикарная расшитая накидка, и музыкальная пауза с флейтой.
Ирина Шейк
Шейк ранее блистала на Met Gala, но в 2022 году она выбрала кожаный костюм от Burberry. Это был модный провал. Критики гадают, как можно было перепутать шикарный бал с вечеринкой в байкерском клубе.
Билли Айлиш
На прошлом Met Gala Билли продемонстрировала, что она умеет носить не только растянутые футболки и безразмерные шорты, но в этом году она явно слишком вдохновилась просмотром сериала "Позолоченный век" от НВО. Ее платье от Gucci было с турнюром, корсетом и декольте, но в нем Айлиш напоминала хозяйку придорожной таверны.
Хиллари Клинтон
Мода никогда не была сильной стороной бывшей первой леди, но со временем она научилась носить брючные костюмы с шиком, чего не скажешь о вечерних платьях. Наряд винного цвета от Altuzarra сидел на Клинтон слишком плохо для такого роскошного вечера.
Камилла Кабелло
Камилла выбрала на редкость неудачное платье от Prabal Gurung. Боковой бант практически похоронил актрису под собой, а лиф напоминал слюнявчик.
Томми Дорфман
Томми, звезда сериала "13 причин почему" в 2015 году объявил себя трансгендерной женщиной. Ее появление на красной дорожке должно было стать триумфом, но латексное платье от Christopher Kane оказалось слишком резиновым на вид, чтобы произвести должное впечатление.