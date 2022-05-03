"Позолочений гламур" у всій красі. Топ-5 найкращих нарядів Met Gala 2022

На сходах музею знайшлося місце й турнюрам і метровим шлейфам.

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Щороку думки з приводу Met Gala поділяються — одні модні критики вважають, що успіх минулих років не повторити, а хтось шукає найкраще на червоній доріжці. Фокус не став винятком і вибрав топ-5 найкращих образів на Met Gala 2022.

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Поза всякими рейтингами опинилася Блейк Лайвлі. Вона цього року стала ведучою балу та з'явилася в розкішній сукні від Versace.

[ + – ] Блейк Лайвлі і її шикарний вихід

Із її появи зробили ціле шоу, оскільки команда помічників продемонструвала, що турнюр на її талії перетворюється на метровий шлейф. Образ доповнили діадема та масивні сережки.

Окремо стоїть і Кім Кардаш'ян, яка явно попрацювала більше за інших, поставивши за мету влізти в сукню Мерилін Монро. Вона схудла на сім кілограмів і здолала шлях до червоної доріжки під покривалами, щоб сяяти у вінтажному культовому вбранні буквально протягом кількох хвилин.

Джіджі Хадід

[ + – ] Джіджі Хадід

У її латексному вбранні від Versace й атласному пуховику відчувався гламур і екстравагантність, чого так бракувало цього вечора. Нехай не надто в стилі початку минулого століття, але ефектно. Щоправда, без пуховика вбрання мало не такий вражаючий вигляд.

Джессіка Честейн

[ + – ] Джессіка Честейн

Джессіка Честейн обрала вбрання від Gucci в найкращих традиціях "золотого століття" Голлівуду. Був навіть тюрбан із брошкою.

Мей Маск

[ + – ] Мей Маск та Ілон Маск

Мей зробила ставку на оксамит і власну ефектну зовнішність. Сукню від Dior Haute Couture вона доповнила шикарним перлинним кольє та прихопила найкращий аксесуар — свого сина-мільярдера Ілона Маска.

Кері Малліган

[ + – ] Кері Малліган

Якщо хтось думав, що Met Gala обійдеться без ефектних нарядів від Schiaparelli, то він був неправий. Кері Малліган продемонструвала, що чорна із золотим сукня та помітні сережки — це найкраще поєднання для червоної доріжки.

Гленн Клоуз

[ + – ] Гленн Клоуз і П'єрпаоло Піччолі

"Кричущий рожевий" став уже надто популярним, щоб привертати увагу, але кінодіва Гленн Клоуз змусила його працювати на себе. Мало хто вміє носити мантію від Valentino з таким шиком і так щиро радіти увечері.