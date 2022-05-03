"Позолочений гламур" у всій красі. Топ-5 найкращих нарядів Met Gala 2022
На сходах музею знайшлося місце й турнюрам і метровим шлейфам.
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Щороку думки з приводу Met Gala поділяються — одні модні критики вважають, що успіх минулих років не повторити, а хтось шукає найкраще на червоній доріжці. Фокус не став винятком і вибрав топ-5 найкращих образів на Met Gala 2022.
Поза всякими рейтингами опинилася Блейк Лайвлі. Вона цього року стала ведучою балу та з'явилася в розкішній сукні від Versace.
Із її появи зробили ціле шоу, оскільки команда помічників продемонструвала, що турнюр на її талії перетворюється на метровий шлейф. Образ доповнили діадема та масивні сережки.
Окремо стоїть і Кім Кардаш'ян, яка явно попрацювала більше за інших, поставивши за мету влізти в сукню Мерилін Монро. Вона схудла на сім кілограмів і здолала шлях до червоної доріжки під покривалами, щоб сяяти у вінтажному культовому вбранні буквально протягом кількох хвилин.
Джіджі Хадід
У її латексному вбранні від Versace й атласному пуховику відчувався гламур і екстравагантність, чого так бракувало цього вечора. Нехай не надто в стилі початку минулого століття, але ефектно. Щоправда, без пуховика вбрання мало не такий вражаючий вигляд.
Джессіка Честейн
Джессіка Честейн обрала вбрання від Gucci в найкращих традиціях "золотого століття" Голлівуду. Був навіть тюрбан із брошкою.
Мей Маск
Мей зробила ставку на оксамит і власну ефектну зовнішність. Сукню від Dior Haute Couture вона доповнила шикарним перлинним кольє та прихопила найкращий аксесуар — свого сина-мільярдера Ілона Маска.
Кері Малліган
Якщо хтось думав, що Met Gala обійдеться без ефектних нарядів від Schiaparelli, то він був неправий. Кері Малліган продемонструвала, що чорна із золотим сукня та помітні сережки — це найкраще поєднання для червоної доріжки.
Гленн Клоуз
"Кричущий рожевий" став уже надто популярним, щоб привертати увагу, але кінодіва Гленн Клоуз змусила його працювати на себе. Мало хто вміє носити мантію від Valentino з таким шиком і так щиро радіти увечері.