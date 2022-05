Кім Кардаш'ян вразила гостей Met Gala виходом у сукні Мерилін Монро

Саме в цій сукні, розшитій стразами, Монро виконувала "З днем ​​народження, містере президент" у 1962 році. Її вартість — близько п'яти мільйонів доларів

У Нью-Йорку відбувся Бал Інституту костюма Met Gala при Метрополітен-музеї, і тепер саме час оцінити, наскільки добре запрошені гості зрозуміли тему вечора "Позолочений гламур" і відповідали їй. Зіркою гала-вечора беззаперечно стала Кім Кардаш'ян, і все завдяки своєму унікальному та найдорожчому вбранню на червоній доріжці. Про це пише Daily Mail.

Кім Кардаш'ян відвідала Met Gala зі своїм бойфрендом Пітом Девідсоном і вразила журналістів своїм вбранням.

На Кім була культова сукня Мерилін Монро, у якій знаменита актриса виконувала своє "З днем ​​народження, містере президент", звертаючись до Джона Ф. Кеннеді в 1962 році.

Сукню позичили в музею Ripley's Believe It Or Not! лише на один вечір. Варто нагадати, що унікальне вбрання, за яке Мерилін свого часу заплатила 1440 доларів, востаннє було продано на аукціоні за 4,81 мільйона доларів, що зробило його найдорожчою сукнею червоної доріжки Met Gala. Йому 60 років.

"Я хотіла її одягти, і на примірку її привезла озброєна охорона в рукавичках. Воно мені не підійшло, тож мені довелося скинути сім кілограмів", — розповіла Кім, яка загорілася ідеєю з'явитися в унікальній сукні на вечорі.

"Я була сповнена рішучості влізти в неї. І я це зробила. Я не їла вуглеводи та цукор уже три тижні, і я пофарбувалась у блондинку", — зізналася зірка реаліті-шоу, яка заради сукні бігала двічі день у костюмі для сауни та сиділа на дієті з води й овочів.

Кортні Кардаш'ян розповіла, що Кім мала "таємну вбиральню", щоб тримати все в таємниці. Свій готель Кім покинула, одягнувши халат і ховаючись під покривалами. І культову сукню вона одягла лише біля червоної доріжки Met Gala, де співробітник музею Ripley's допоміг їй надіти сукню Мерилін. Кім навіть не наносила макіяжу, щоб не пошкодити її.

Вона піднялася сходами з Пітом Девідсоном і знову переодяглася вже в копію сукні Мерилін, щоб спокійно повеселитися на вечорі. Кім зізналася, що тренувалася ходити сходами в ньому, оскільки вбрання Монро було дуже вузьким. А тепер вона мріє повернутися в готелю та поїсти піци від душі.

Нагадаємо, свою культову сукню Мерилін Монро замовила в дизайнера Жана Луї. Вона була настільки точно підігнана, що її зашивали просто на акторці. Коли вона вийшла до мікрофона, скинула манто й опинилася у світлі софітів, то всім присутнім здалося, що вона оголена.

Ну а її виконання привітання було настільки чуттєвим, що чутки про її роман із президентом Кеннеді спалахнули з новою силою. Через два місяці Монро знайдуть мертвою в її будинку в Голлівуді, а сукня набуде статусу культової. 1999-го вона пішла з молотка за 1 260 000 доларів, а 2016-го — майже за п'ять мільйонів.