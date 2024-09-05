Наомі Кемпбелл у сміливій напівпрозорій сукні з'явилася на вечірці Harper's Bazaar (фото)

Топмодель часто з'являється на різних заходах. На модній вечірці в Нью-Йорку Наомі Кемпбелл здивувала багатьох досить відвертим вбранням.

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Американська супермодель Наомі Кемпбелл привернула увагу, з'явившись у відвертій прозорій сукні 5 вересня ввечері на коктейльній вечірці Harper's Bazaar у Le Veau d'Or у Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

54-річна красуня продемонструвала свою неймовірну фігуру в сміливій сукні з відкритою спиною, що складалася з прозорого верху з коміром-хомут і атласної спідниці з великою вирізною прозорою вставкою. Наомі, яка доповнила свій карколомний образ стильними чорними туфлями на незвичних підборах з гострим носком і помітними каблучками, випромінювала впевненість, позуючи на шикарному заході, присвяченому випуску журналу "Знамениті жінки".

Для цього випадку красуня уклала волосся дрібними хвилями і зробила вечірній макіяж, нафарбувавши очі в стилі "smoky eyes" і підкресливши пухкі губи рожевого відтінку помадою. З прикрас Кемпбелл вибрала намисто, кілька браслетів і масивних каблучок з дорогоцінним камінням.

Модель Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Зірка подіуму перебувала в прекрасному настрої і з задоволенням спілкувалася з іншими гостями на розкішному вечорі, серед яких були Карлос Назаріо, Соланж Ноулз, Малік Бодіан, Саміра Наср, Дакота Джонсон, Періс Джексон і багато інших знаменитостей.

Раніше, 5 вересня, Фокус повідомляв, що Анна Вінтур і Наомі Кемпбелл публічно вкололи одна одну. 54-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл і 74-річна редакторка американського видання журналу Vogue Анна Вінтур дали привід шанувальникам заговорити про прихований конфлікт між двома іконами моди.