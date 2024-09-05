Наоми Кэмпбелл в смелом полупрозрачном платье появилась на вечеринке Harper's Bazaar (фото)

Топ-модель часто появляется на различных мероприятиях. На модной вечеринке в Нью-Йорке Наоми Кэмпбелл удивила многих достаточно откровенным нарядом.

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Американская супермодель Наоми Кэмпбелл привлекла внимание, появившись в откровенном прозрачном платье 5 сентября вечером на коктейльной вечеринке Harper's Bazaar в Le Veau d'Or в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

54-летняя красавица продемонстрировала свою невероятную фигуру в смелом платье с открытой спиной, состоящем из прозрачного верха с воротником-хомут и атласной юбки с большой вырезной прозрачной вставкой. Наоми, дополнившая свой сногсшибательный образ стильными черными туфлями на необычных каблуках с острым носком и броскими кольцами, излучала уверенность, позируя на шикарном мероприятии, посвященном выпуску журнала "Знаменитые женщины".

Для этого случая красотка уложила волосы мелкими волнами и сделала вечерний макияж, накрасив глаза в стиле "smoky eyes" и подчеркнув пухлые губы розового оттенка помадой. Из украшений Кэмпбелл выбрала ожерелье, несколько браслетов и массивных колец с драгоценными камнями.

Модель Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Звезда подиума выглядела в прекрасном расположении духа и с удовольствием общалась с другими гостями на роскошном вечере, среди которых были Карлос Назарио, Соланж Ноулз, Малик Бодиан, Самира Наср, Дакотой Джонсон, Пэрис Джексон и многие другие знаменитости.

Ранее, 5 сентября, Фокус сообщал, что Анна Винтур и Наоми Кэмпбелл публично укололи друг друга. 54-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл и 74-летняя редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур дали повод поклонникам заговорить о скрытом конфликте между двумя иконами моды.