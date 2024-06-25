Каньє Вест робить із Б'янки Цензорі нову Мерилін Монро, — думка експерта

Каньє використовує Б'янку в піар-війні проти Кім Кардаш'ян, стверджує експерт.

47-річний американський репер Каньє Вест хоче зробити зі своєї 29-річної дружини Б'янки Цензорі Мерилін Монро. Про це провідний британський піар-гуру Марк Борковскі заявив у бесіді з Daily Mail.

За його словами, "екстремальне" вбрання, яке дівчина носить на публіці, найімовірніше, є спробою її чоловіка відтворити культовий момент, коли Монро в маленькій білій сукні доводиться боротися з потоком повітря на решітці над метро.

"Ви уявляєте Мерилін Монро, коли спека в метро підняла вгору її сукню. У вас була Джин Шрімптон, яка стала причиною дипломатичного інциденту, тому що її мініспідниця була занадто високою. Але Бьянка Цензорі доводить це до абсолютно нової крайності", — зазначив він.

Він припустив, що Б'янку, найімовірніше, "виставили напоказ" з новим рожевим волоссям і її "найекстремальнішим" вбранням за наказом чоловіка Каньє Веста через особисту піар-війну з Кім Кардаш'ян.

Борковскі вважає, що нова зачіска і вбрання зі смужок тканини Б'янки мають усі ознаки трюку репера у відповідь на нове біляве волосся Кім. Крім того, її "одяг", у якому вона з'явилася в паризькому ресторані, напрочуд схожий на вбрання Кім 2016 року, яке також ледь прикривало її груди.

"Коли ви думаєте, що все скінчено, настає момент, коли Кім Кардаш'ян змінює колір свого волосся, а його муза, його Венера Мілоська, виставляється напоказ із рожевим волоссям у Парижі, прямуючи на вечерю. Це заява, і Каньє Вест розглядає засоби масової інформації як своє полотно і бачить у цьому можливість намалювати свою картину. Бьянка — його витвір мистецтва, його муза і людина, на яку він впливає, створюючи заяви. Я думаю, що це добре продуманий піар-хід, але художники створюють мистецтво, і це те, що робить Каньє Вест".

Він підкреслив, що цей трюк знову викликає питання про те, чи експлуатується Бьянка:

"Є приказка: "Історія невизначена". Я думаю, Бьянка Цензорі могла б озирнутися назад на ці моменти і подумати, що тоді вона погодилася на це, але, можливо, є якийсь інший елемент, про який ми ніколи не дізнаємося. У нас є історія цього і того, як істина, прихована зараз, інтерпретується по-новому через роки".

Раніше Фокус писав, що психологиня пояснила, навіщо Бьянка Цензорі змінила колір волосся на рожевий.