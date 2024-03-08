Мерлін Монро, Одрі Хепберн і принцеса Монако: які парфуми вибирали знаменитості (фото)

Кінодіви, знамениті танцівниці та дружини монархів віддавали перевагу ароматам квіткової та східної груп. А парфуми для Грейс Келлі та Одрі Хепберн і зовсім створили на замовлення.

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Улюблені парфуми Мерилін Монро та Елізабет Тейлор, попри свою історію в не одне десятиліття, залишаються популярними й донині. Про те, яким парфумам віддавали перевагу зірки світового кіно, написав "Обозреватель".

Мерлін Монро

Одна з найвідоміших блондинок Голлівуду віддавала перевагу парфумам Chanel №5, які вже стали "золотою класикою" у світі парфумерії. Цей аромат для жінок належить до групи квіткові альдегідні. Chanel No 5 Parfum випущений у 1921 році. Поєднує в собі ноти іланг-ілангу, бергамоту, лимона, жасмину, конвалії та сандалу.

Крім них кінодіва також користувалася парфумами Rose Geranium від Floris. Флакончик цих парфумів Монро брала з собою на знімальний майданчик знаменитого фільму "У джазі тільки дівчата". Лист цієї середземноморської квітки радісно виражає легкі та сяючі верхні ноти. Абсолют рожевої герані гармонує з ніжною свіжістю нот троянди й півонії, сублімованих на тлі спокусливих і чарівних відтінків білого мускусу.

Легендарна голлівудська блондинка віддавала перевагу Chanel No 5 Parfum Фото: Getty Images

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Ріта Гейворт

Американська акторка і танцівниця користувалася парфумами Shalimar, створеними парфумером Раймондом Герленом. Вони належать до групи східні гурманські. Композиція містить нотки бергамота, жасмину, ірису, троянди та бальзамічні ноти східних ароматів. Аромат отримав свою назву на честь знаменитих садів Шалімар у провінції Лахор (сучасний Пакистан).

Ріта Гейворт користувалася парфумами Shalimar Фото: Wikipedia

Елізабет Тейлор

Віддавала перевагу аромату Bal a Versailles від Jean Desprez. Аромат належить до групи східні. Був випущений у 1962 році. Верхні ноти аромату — це квітка апельсина, жасмин і бруньки чорної смородини. Середні ноти вражають поєднанням запахів шкіри, пачулі та бузку. До слова, свій улюблений аромат Тейлор свого часу презентувала співаку Майкл Джексону. Після цього він почав користуватися лише цим ароматом.

Елізабет Тейлор була вірна аромату Bal a Versailles від Jean Desprez Фото: Getty Images

Грейс Келлі

У день свого одруження актриса і майбутня принцеса Монако йшла під вінець з крапелькою аромату Fleurissimo від Creed. Був випущений 1956 року. Солодкий і цнотливий, жіночний, грайливий і трохи дражливий парфум Fleurissimo був створений парфумерами Creed для легендарної голлівудської актриси. Розкриваються вони витонченим і складним букетом запахів з флорентійського ірису, болгарських троянд і п'янкої туберози. А базові ноти аромату складають корінь ірису, сандал і кедр.

Майбутня принцеса Монако отримала в подарунок до дня свого одруження аромат Fleurissimo від Creed Фото: Getty Images

Одрі Хепберн

Для британської моделі й танцівниці був створений аромат L'Interdit від Givenchy. Цей аромат належить до групи квіткові альдегідні та був випущений в 1957 році. Верхні ноти поєднують у собі полуницю, персик і бергамот. Далі парфум розкривається свіжістю ірису, фіалки, жасмину і конвалії. Базові ноти складають сандал, амбра і ветивер.

Для Одрі Хепберн свого часу створили парфуми L'Interdit

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно наносити парфуми, щоб запах тримався якомога довше. Парфуми — це штучні аромати, які мають приємний запах і використовуються для посилення природного запаху тіла. Кожна жінка та чоловік використовують парфуми для впевненості та привабливості, тому можуть витрачати на придбання ароматів чималі кошти.