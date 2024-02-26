Як правильно наносити парфуми, щоб запах тримався якомога довше

Парфуми — це штучні аромати, які мають приємний запах і використовуються для підсилення природного запаху тіла. Кожна жінка і чоловік використовують парфуми для впевненості та привабливості, тому витрачають на придбання ароматів неабиякі кошти.

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Звісно цінова політика парфумів у світі дуже відрізняється. До прикладу, найдорожчі парфуми у світі коштують 215 тисяч доларів. Це парфуми Clive Christian No. 1 Imperial Majesty Perfume. Цей парфум містить рідкісні інгредієнти, такі як індійський жасмин, таїтянська ваніль і флорентійський ірис. Його вишукана упаковка включає кришталеву пляшку з 5-каратним діамантом на шийці, що робить його справді розкішним для тих, хто може собі це дозволити. Звісно цей парфум характеризується стійким ароматом, який довго тримається на тілі. На жаль, цей парфум не всім по кишені. Тому Фокус вирішив підготувати підбірку порад, як правильно наносити парфуми, щоб їх аромат тримався якомога довше.

Перше і головне правило — парфуми варто наносити виключно на шкіру. Наносити парфум краще за все після душу. Однак перед цим тіло потрібно ретельно витерти рушником. Це допомагає запаху фіксуватися на шкірі протягом тривалого часу.

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Якщо ви хочете правильно нанести парфуми, спробуйте використовувати метод 3 ключові точки — ззаду вух, на згині ліктя і на шиї. Розпилюйте їх на шкіру з відстані близько 15-20 см. Також можна додати кілька крапель на зап'ястя, але не терти їх, щоб уникнути розщеплення аромату.

Категорично не рекомендується наносити парфум на одяг, оскільки він може лишати плями або пошкоджувати тканину.

Важливо також не переборщувати з кількістю парфуму. Легкий аромат, який відчувається здалеку, є більш приємним, ніж сильний неприємний запах.

Не змішуйте аромати, різні парфуми одночасно можуть погано поєднуватися.

Нагадаємо, раніше ми писали, як правильно зберігати парфуми: можливо ви про це не знали. Крім цього, Фокус писав, найкращі жіночі парфуми, які будуть в тренді у 2024 році